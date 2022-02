Sabemos de dónde es la camiseta que rinde homenaje al grupo The Beatles y que sus fans desearán incluir en todos sus looks.

Cecilia Franco

El arte en general consigue sacar lo mejor de nosotros mismos. Desde antes de nacer, nuestro vínculo con la música es especial. Todo lo que transmite y, sobre todo, los sentimientos que florecen con cada melodía o cada letra de una canción, no puede explicarse con palabras y no puede compararse con nada. Pero tampoco tiene comparación lo que puede definir nuestra personalidad cuando nos sentimos identificados con un estilo musical o con un grupo de música. Así que si eres fan de The Beatles, vas a desear la camiseta que nos descubre Sara Carbonero. ¡Todo un homenaje!

La música llena nuestra vida y, si no, que se lo digan a Sara Carbonero. La periodista que cada día disfruta frente a los micros en su programa 'Que siga el baile', junto a personalidades del mundo de la música, la sociedad, la cultura y el deporte, celebra el Día Mundial de la Radio con un homenaje que no esperábamos.

Y no se trata de un homenaje 'on air', más bien es un homenaje que fusiona dos de sus grandes pasiones: la música y la moda. En su último programa la periodista, que hace unos días levantaba pasiones con la cazadora vaquera más funcional, nos ha dejado sin palabras con una camiseta que todos los amantes de la banda de rock al son de 'Let it be' necesitarán en sus vidas.

"El sitio de mi recreo". De esta forma Sara Carbonero se unía al hashtag #diamundialdelaradio junto a una imagen de ella frente a los micrófonos y un look muy ella. Una opción cañera, básica, con un toque desenfadado, pero con mucha personalidad que ha protagonizado la camiseta con una imagen estampada de The Beatles.

Aunque no se puede apreciar el look al completo, se puede observar que se trata de un outfit marcado por el 'total black' con unos pantalones pitillo negros, sobrecamisa 'oversize' y la camiseta que ha causado sensación. Un diseño unisex de The Beatles que pertenece a Stella McCartney y dará ese toque de personalidad a cualquiera de tus looks diarios. Hazte con camisetas estampadas o con mensajes que desearás comprar hoy y llevar toda la vida por ese carácter especial lleno de personalidad que reconvertirá todas tus propuestas.