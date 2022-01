Esta primavera tan solo necesitarás seguir el truco de Sara Carbonero para acertar en tus días más complicados o para arrasar en esas "primeras veces".

Cecilia Franco

Te habrás preguntado cientos de veces cuál es el truco de muchas celebrities para siempre acertar en cuanto a moda se refiere. Y es que aunque nunca nos defraudan, es cierto que ellas también tienen esos días de indecisión que, pese a todo, siempre resuelven con gran éxito. ¿Te viene alguien a la mente? La auténtica experta en este asunto es Sara Carbonero. La periodista e 'influencer' siempre tiene la fórmula infalible que resuelve cualquier día de la semana.

Todas tenemos ese día que se nos complica en todos los sentidos. Andamos con prisas, con nervios por esa primera cita y nos es imposible concentrarnos a la hora de crear ese look del día. Recurrimos a Instagram, pero ni eso ayuda y, por ello, queremos poner en el foco uno de los estilos que más nos fascinan y que, a su vez, podemos decir que es uno de los más sencillos y estilosos.

El estilo de Sara Carbonero nos ha conquistado desde el minuto uno y su poder de influencia está más que demostrado. Si ella dice que vayas haciéndote con una gabardina verde es porque será clave en primavera. Y, en parte, por esos pequeños detalles nos encanta, porque Sara no solo fomenta las prendas clásicas, sino que además demuestra la fuerza que estas combinaciones de fondo de armario pueden llegar a tener.

Al igual que la gabardina, también nos ha dejado claro cuáles son los vaqueros tendencia. De hecho, es que Sara es una auténtica fan de los looks con jeans porque combinan con absolutamente todo el armario. Pero también es una auténtica fan de las camisas blancas en todas sus versiones y de la capacidad de unión entre esta y los pantalones vaqueros.

En tu primer día de oficina, en tu primera entrevista, en tu primera cita… Para esas "primeras veces" que los nervios pueden jugar malas pasadas, Sara nos propone un look sencillo, clásico e infalible, un look protagonizado por una camisa blanca 'oversize', con bolsillo, que funde perfectamente con unos vaqueros pitillo. Una propuesta que nunca defrauda si se combina bien porque, como demuestra Sara, el contraste entre el corte 'oversize' de la camisa y el corte ajustado del vaquero, será esencial para lograr un look de auténtica it girl.