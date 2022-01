La solución para lucir también Converse en invierno sin pasar frío.

Clara Hernández

Año tras año, nada parece apear de la lista de zapatillas favoritas a las Converse clásicas, especialmente las de corte alto o abotinadas que no faltan en prácticamente ningún armario influencer (como en el de Sara Carbonero) y que son las más demandadas en España entre el público femenino, según un informe reciente de Idealo. Ahora bien, llega el invierno y estas deportivas que nos gusta combinar con todo no siempre son nuestra primera opción, especialmente en los días más frío,s y soñamos con un calzado más calentito.

El último look que Sara Carbonero ha compartido en su perfil de Instagram, sin embargo, nos muestra cómo seguir luciendo Converse sin miedo al frío (y, también, cómo acompañarlas con un outfit casual, abrigado y chic).

#Madredelfrío, ha escrito la periodista, a quien se la ve en una calle de Madrid donde las temperaturas rondan los 6º C con un look perfecto para combatir el frío. Se trata de unos vaqueros negros de tipo slim, un jersey gustoso con cuello de pico en colores beige, camista blanca básica y, atención, una prenda de abrigo que ya hemos fichado para la temporada. Se trata de un abrigo tipo cardigan largo con tejido suave de borreguito y detalle de flecos que le dan un aire boho que nos encanta. Además, está rebajado: la prenda, que pertenece a la marca de la reportera, Slowlove y tenía un precio inicial de 139 euros, se puede encontrar ahora a mitad de precio (69,99 euros).

Pero no es lo único que nos ha inspirado del look de Sara Carbonero, que en otra de las imágenes muestra, de cerca, sus nuevas zapatillas. Se trata de unas Converse Chuck Taylor All Star 70 negras de cuero con puntera sintética y una lengueta de felpa y vellón (borreguito) para proteger de las bajas temperaturas que han sido bautizadas con un nombre muy ilustrativo: 'Cozy'. Es decir, gustosas, calentitas y cómodas.

También ellas están rebajadas y las hemos encontrado por 80 euros (su precio antes de las rebajas era de 110 euros).

Aunque ya hemos hablado muchas veces de cómo las Converse pueden combinar de maravilla con todo tipo de prendas (María Fernández Rubíes hace poco nos aleccionaba sobre cómo llevarlas con vestido midi y Mery Turiel, con minivestido lencero), Sara Carbonero ha optado por una fórmula cómoda e infalible: unos vaqueros del mismo color que las botas (negros) y que ha metido ligeramente por dentro de las deportivas para dejarlas a la vista.

Un collar formado por un cordón del que cuelga un 'charm' que representa, en plata, una bota de cowboy y un bolso todoterreno de gran tamaño (una de las tendencias que Paula Echevarría nos presentó hace unos días) cierran este look urbano y invernal que puedes encontrar en las rebajas.

