Esta Navidad disfruta del ambiente de la gran ciudad y sus decoraciones con el abrigo de Mango más tierno y calentito que nos descubre Rocío Osorno. ¡Y fotografía cada momento!

Cecilia Franco

Rocío Osorno está preparadísima para vivir unas navidades de ensueño. No solo tiene controlados los looks de invitada, sino que además se ha propuesto renovar algunos básicos de su armario de invierno para conseguir, hasta en los looks diarios, desbordar ese espíritu navideño. Y es que si ya pensábamos que nuestra colección de abrigos estaba completa, ahora nos sorprende con un abrigo tan achuchable que estarás deseando combinarlo con todos tus looks estas fiestas.

Puede que sintiéramos amor a primera vista con el abrigo lila de María Fernández-Rubíes, pero es cierto que los abrigos peluche tienen algo a lo que no nos podemos resistir. Ya sentimos esa sensación con la propuesta de Sara Baceiredo y su abrigo osito, sin embargo, esta versión nos viene genial ahora que se acerca la Navidad.

Estaba claro que Rocío Osorno iba a encontrar el abrigo estrella de la Navidad y la verdad es que no puede ser más tierno y adorable. En primer lugar, es perfecto por ese tono rojo, uno de los colores representativos de la Navidad, y en segundo lugar, gracias a ese tejido 'teddy' tan dulce y calentito, no sentirás frío.

¿Dónde lo puedes encontrar? En Mango. Este abrigo de corte medio, cruzado y tejido tipo borreguito es justo lo que tus looks de Navidad necesitan. Será perfecto para combinar con tus 'vestidazos' de lentejuelas o para ese look que tienes pensado lucir en tu próxima comida familiar. ¿Aún no lo tienes claro? Entonces puedes inspirarte en la idea de Rocío Osorno y su 'total look' de Mango.

Además del abrigo, solo necesitarás una minifalda tipo 'tweed', un jersey blanco, botas militares y, para el peinado, un dulce lazo. ¿Puede ser más adorable esta propuesta? Esta Navidad disfruta de la iluminación de las grandes ciudades y colecciona fotografías con el abrigo de Mango (79,99 €) más dulce y navideño. Así que si estás pensando en renovar tu armario, este diseño es justo todo lo que necesitas en tu vida.

Esta temporada no pasarás nada de frío con los abrigos más calentitos de nuestras tiendas 'low cost' y, por supuesto, se convertirán en los protagonistas de todos tus recuerdos navideños.