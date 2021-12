Rocío Osorno ha fichado el mono de fiesta más romántico y coqueto de Zara

Esta Navidad te enamorarás de la versión 'chic' del mono que nos ha descubierto Rocío Osorno en Zara cuando pruebes el 'tip fashion' más versátil.

Rocío Osorno se ha convertido en todo un referente en lo que a ideas de invitada se refiere. Es cierto que nos inquieta muchísimo el tema del outfit cuando tenemos en nuestras manos una invitación a alguna BBC. Sin embargo, llega la Navidad y sentimos la misma necesidad, es inevitable que en estas fechas nos encontremos con alguna comida o cena familiar que requiera de un look a la altura. Y ahí es cuando entra Rocío Osorno en acción para aportar esa chispa 'fashion' que necesitamos, y sorprende con el mono de Zara fantasía más romántico y coqueto de la temporada.

Desde que lo hemos visto no hemos podido dejar de pensar en él. No sabemos como lo hace, pero la verdad es que todo lo que Rocío Osorno nos propone a simple vista parece insuperable. Y aunque ya estábamos completamente convencidas con el vestido de terciopelo de Zara que era claro candidato, ahora estamos más indecisas que nunca.

Porque en realidad queremos que nuestro look tenga algo de lentejuelas y esos detalles rompedores que no podemos encontrar en los vestidos convencionales. Nos gusta ir siempre más allá y creemos que con esta idea hemos conseguido nuestro objetivo.

Como era de esperar, el look en cuestión del que hablamos es de Zara. El gigante de Inditex sabe cómo dejarnos sin respiración y que nuestro carrito de la compra sea un completo caos. Porque aunque ya teníamos una selección de faldas de fiesta para nuestro look, con esta idea de Rocío Osorno no vamos a necesitar nada más que este mono (59,95 €).

Sí, increíble pero cierto. Se trata de un mono compuesto por pantalón corto de lentejuelas, cuerpo con enorme lazada y tirantes finos atados al cuello. Pero, seamos sinceras amigas, seguro que has pensado que con este frío es imposible andar en tirantes. Pues bien, ahí va el truco 'fashion' de la 'influencer' y diseñadora para no renunciar, y lucir elegante y cómoda sin necesidad de pasar frío. Tan solo necesitaremos añadir una camisa básica blanca, un maxi cinturón con detalles joya, bolsito 'glitter' y a brillar estas fiestas.

Con esto queremos decir que no debes renunciar a tus looks favoritos por no verlos adecuados, simplemente encuentra el 'tip fashion' para adaptar esa propuesta a tus necesidades o, si no, crea tú misma 'lookazos' con pantalones de lentejuelas. ¡Te sorprenderás!