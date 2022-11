Son adolescentes, por eso a nadie le sorprende que la princesa Leonor y la infanta Sofía "asalten" el vestidor de su madre de vez en cuando. Pero, ojo, que doña Letizia también ha empezado a colarse en el armario de sus hijas. Y sus looks compartidos están dando mucho que hablar.

SILVIA VÁZQUEZ

Cada una de sus apariciones genera titulares en los medios especializados, sin embargo, con 17 y 15 años respectivamente, la princesa Leonor y la infanta Sofía están, todavía, perfilando su propio estilo -más clásico y ajustado al protocolo en el caso de la heredera y más desenfadado y con toques 'gen Z' en el de la benjamina-; pero, si algo tenemos claro es que ambas han heredado de la reina Letizia su gusto por la moda.

En los últimos años la monarca se ha posicionado como una gran embajadora del sello 'made in Spain' dentro y fuera de nuestro país y sus looks acaparan un gran interés casi a diario, por ello no es de extrañar que sus hijas estén siguiendo sus pasos y que en varias ocasiones las hayamos 'pillado' tomando prestadas prendas, accesorios y joyas de su vestidor; un ejercicio que, curiosamente, en los últimos tiempos también funciona a la inversa, ya que ahora es doña Letizia Ortiz quien rescata piezas del armario de sus hijas adolescentes.

Puede que, de esta forma, la consorte esté lanzando un mensaje a través de la ropa para decir sin palabras que admira y aprueba la forma de vestir de Leonor y Sofía de Borbón, tan comentada (y en muchos casos criticada) por la opinión pública; o puede que, simplemente, la monarca quiera darle una segunda vida a algunas de esas prendas, como también ha hecho con vestidos y joyas 'vintage' de su suegra, la reina emérita Sofía, en diferentes momentos.

Sea como sea, lo cierto es que Letizia, Leonor y Sofía se intercambian desde vestidos, abrigos y blusas hasta zapatos y pendientes; y todo ello con una naturalidad que nos permite predecir que este gesto se repetirá cada vez con más frecuencia, según las jóvenes vayan avanzando hacia un armario más adulto.

En la siguiente galería puedes ver, foto a foto, las ocasiones más destacadas en las que las tres 'royals' españolas nos han sorprendido compartiendo modelitos.