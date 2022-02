Paula Echevarría tiene la camisa de Wonder Woman que te volverá loca

La firma María Escoté, está rebajada y es ideal para llevar simplemente con unos vaqueros y una camiseta blanca tal y como la ha lucido la actriz.

Julia García

El pasado mes de septiembre, María Escoté se veía inmersa en la campaña Believe in wonder con motivo del 80º aniversario de la llegada del personaje Wonder Woman a España. Gracias a ella lanzaba una vibrante colección cápsula de prendas inspiradas en esta superheroína que recientemente fue encarnada en el cine por Gal Gadot.

La Mujer Maravilla es quien aparece estampada en la gran mayoría de las piezas de carácter urbano, esas en las que no falta la intensidad de colores, uno de los sellos de identidad de la jurado de Maestros de la costura y que ya hemos visto lucir a rostros conocidos como el de Edurne, quien apareció en El hormiguero hace unas semanas con unos pantalones de esta línea que eran puro fuego.

No ha sido la artista la única en rendirse ante los encantos del mundo del cómic. Paula Echevarría también lo ha hecho aunque en su caso ha sido con una camisa de algodón y corte recto con botones automáticos en la que los tonos azules, rojos, blancos y amarillos son los protagonistas.

La camisa, como ves, es imposible que pase desapercibida. Sobre un fondo azul con estrellas blancas aparece dibujada la figura de Wonder Woman con su icónico uniforme que tanto inspira incluso en el nail art luchando contra una de sus enemigas, Cheetah. Está a la venta en la tienda online de la creadora española a un precio de 90 euros –costaba 175 euros antes de las rebajas– y tiene tres tallas disponibles, S, M y L.

Un diseño tan especial como este que nos ha descubierto Paula Echevarría requiere de un look a la altura y el de la intérprete lo está, no por combinaciones de estampados como proponen desde el sello de Escoté sino por lo contrario, ya que la asturiana ha sabido añadirle lo justo y necesario como para que esta brille por completo.

Los básicos, infalibles en estos casos, han sido sus aliados, en concreto unos vaqueros oscuros de Mango, una camiseta básica en color blanco y una gorra de su firma Space Flamingo a juego, logrando así un estilismo de 10 para una jornada todoterreno.

