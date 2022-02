Si vas a llevar vaqueros rotos, haz como Vicky Martín Berrocal y confía en los básicos

La diseñadora no ha necesitado más que piezas atemporales del armario para marcarse todo un lookazo.

Julia García

Vicky Martin Berrocal se ha sumado a la tendencia de los vaqueros rotos. La diseñadora los ha lucido en un día de viaje en tren a Madrid, ciudad a la que según publican diversos medios especializados en prensa del corazón de nuestro país planea mudarse una vez finalizada su relación con el empresario portugués João Viegas Soares, con el que residía en Lisboa desde el año 2020.

La andaluza nos ha vuelto a dar una lección de estilo más al utilizar con maestría el recurso de los jeans rotos, una prenda que es un arma de doble filo porque su línea de equilibrio es muy fina; es facilísimo meter la pata con ellos. Esto no le ha ocurrido a Vicky Martín Berrocal, que ha combinado un diseño recto y de talle alto con prendas básicas atemporales, nada estridentes.

Además de unas zapatillas blancas de estética retro, ha elegido un abrigo negro de líneas minimalistas que al llevar abierto dejaba entrever lo que parece un suéter fino o una camiseta de algodón con estampado marinero. Este detalle del print navy es perfecto para contrastar con el diseño roto de sus vaqueros. De esta forma, consigue rebajar el protagonismo de los pantalones, que cuando están rotos ya sabemos que tienen una especie de imán, como un polo de atracción para las miradas de los demás.

No es habitual combinar vaqueros rotos con este tipo de estampados “clásicos”, y ahí radica el éxito y la novedad al mismo tiempo de este look casual de Vicky Martín Berrocal. No parecen los mejores días para la empresaria, que además de la ruptura amoroso está echando mucho de menos a su hija, Alba Diaz (está realizando un voluntariado de un mes en la isla de Mfangano), tal y como ella misma ha reconocido estos días en su perfil de Instagram, donde se mantiene activa. Pero todo esto no impide que nos siga dando lecciones de estilo siempre que tiene ocasión. Y para ella cualquier día lo es, incluso cuando tiene agendado un viaje en tren, que no es lo más estimulante del mundo a la hora de plantarse por la mañana delante del armario y pensar en qué ponerse.

Estamos seguras de que unos vaqueros rotos serían una opción popular en este contexto para la mayoría de mujeres, pero no con ese toque chic y estiloso que le ha dado a esta prenda con pasmosa sencillez, como si no costara, Vicky Martin Berrocal.