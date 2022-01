Pilar Rubio y su manicura Wonder Woman que querrás copiar

Seas o no fan de los cómics, las uñas que acaba de lucir la presentadora se han convertido en toda una inspiración para este invierno.

María Aguirre

El minimalismo con diseños sencillos de base transparente o en tonos pastel salpicados con diminutos puntos, suaves olas o finas líneas ha cobrado especial relevancia esta temporada tal y como hemos ido viendo en las últimas semanas, pero parece que esta no será la única directriz a seguir. Cuenta Jennifer Silverio, manicurista de la firma Orly, que precisamente lo que ocurrirá en este 2022 es que el mundo de la manicura se ve exento de reglas. La manicura se tornará desigual con diseños distintos en cada uña y siempre, muy coloridas. "Debido a esta nueva ola de originalidad, vuelven las uñas con un largo mayor y acabados almendrados donde las nail artists puedan dejar volar su imaginación, mezclando tonos amarillos y anaranjados, azules eléctricos, burdeos, pequeños toques de negro y como gran novedad, el rosa palo y el efecto no make up". Una recomendación que Pilar Rubio parece haberse tomado al pie de la letra a juzgar por el aspecto que lucen sus manos últimamente.

Apenas unos días después de que nos sorprendiera con su cambio de look en el que el tono bautizado como "dark vainilla" se convertía en protagonista después de años presumiendo de melena oscura, la presentadora ha mostrado en Instagram una manicura que refleja a la perfección estas tendencias de las que te estamos hablando.

Está inspirada en la superheroína Wonder Woman y con solo una imagen que ha publicado en la red ya se ha ganado el like de casi 88 000 personas.

Un intenso rojo es el color que marca la pauta pero sobre él aparecen detalles en azul y dorado para jugar con las formas y los tonos del uniforme propio de este personaje del universo DC Comics que recientemente encarnó en el cine la actriz Gal Gadot y que siempre resulta inspirador.

"Los tonos metalizados y brillantes serán la opción ideal, aunque utilizados de manera delicada", recuerda Silverio al respecto, a lo que desde la empresa de belleza portuguesa Wiñk añaden la importancia de la geometría, algo que también queda patente en el esmaltado escogido por Pilar Rubio: "La manicura en negativo combina los colores con la ausencia de estos, creando diferentes figuras sobre la uña. El punto será un elemento fundamental que aportará dinamismo y originalidad a las manicuras. Además, los prints mixtos y combinaciones de texturas están a la orden del día", explican.