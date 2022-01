Edurne arrasa en El hormiguero con pantalones que son puro fuego

La artista, que ha desvelado cual es uno de sus vicios ocultos en el programa de televisión, ha demostrado el recorrido de esta prenda 'made in Spain' en un look con guiñito a las hermanas Jenner incluido.

María Aguirre

Coleta bien alta, lisa y pulida con el flequillo abierto tipo cortina para mostrar su maquillaje en tonos tierra, pendientes dorados en forma de aro, camisa corta negra con sandalias de tacón a juego y unos pantalones que echaban fuego casi de manera literal. Este ha sido el look escogido por Edurne para acudir a El hormiguero a presentar Catársis Deluxe, la nueva edición del álbum que presentó hace casi dos años después de muchos retrasos por culpa de la pandemia.

Solo los pantalones, que llevaban el inconfundible sello de la diseñadora española María Escoté, ya eran toda una declaración de intenciones con sus dibujos de llamas sobre un estampado de guepardo en un diseño de silueta mom, y el haberlos combinado con un cinturón negro y una blusa cropped de sutil brocado y mangas ligeramente abullonadas sacada de la colección actual de la firma creada por las hermanas Kendall y Kylie Jenner ha sido todo un acierto. Más que nada porque en conjunto, con el calzado de Jimmy Choo incluido, se adaptaba a la perfección tanto a la cantante como al contexto y así se ha visto tanto en la pantalla del televisor como en la de los smartphones que lo iban siguiendo en redes a través de tuits o stories de Instagram.

El estilismo, como era de prever por la dinámica del show, a la artista le ha servido para desfilar junto a Pilar Rubio en su sección de tendencias, para asistir en directo a un experimento a cargo de Jorge Marrón, para jugar a adivinar canciones en inglés cantadas por Juan Salazar de los Chunguitos y para sentarse junto a Pablo Motos a hablar de lo bonito de la maternidad –es madre de una niña de 11 meses llamada Yanay–: "Es lo más maravilloso. La vida te cambia y no duermes del tirón, pero es muy buena y me deja descansar... No sé cómo he podido pasar tanto tiempo sin mi pequeña. Es una niña muy enérgica", ha confesado Edurne, quien se emociona hablando de la pequeña: "es un sentimiento y un amor a una hija que no se puede ni expresar. De verdad, es brutal, y ahora mismo es mi fuente de inspiración total".

Durante la entrevista, la jurado de Got Talent ha desvelado además dos aficiones que hasta ahora desconocíamos: jugar al videojuego Fortnite y coleccionar Funkos, esas figuras diseñadas con grandes cabezas que han sido versionadas de mil maneras diferentes: "Esto es una faceta que no había sacado a la luz todavía, quizá porque no se me había ido tanto la cabeza como hasta ahora. Yo no empecé comprando estos muñecos, todo es culpa de mis amigos, que me los empezaron a regalar. Entonces vi cuatro o cinco juntos y dije 'ostras, qué guay', y como hay Funkos de todo, pues a mí se me fue la cabeza y así con la tontería tengo como 650 Funkos", ha contado Edurne a quien el presentador ha sorprendido regalándole su propio Funko inédito. "Me encanta. Te voy a poner en un sitio especial y te voy a mandar una foto para que lo veas. ¡Qué ilusión!", ha respondido la cantante al recibirlo.