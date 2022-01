Edurne: "En el fútbol no hay bajas por paternidad y debería haberlas"

Edurne lanza 'Catarsis Deluxe'. Hablamos con la artista de música, vivencias, Eurovisión, trucos de belleza, maternidad y, también, permisos de paternidad.

Clara Hernández

Luminosa, habladora, incansable y con una melena rubia que lanza destellos cuando se presta a cantar una canción en directo para unos periodistas bajo los focos. No importa que Edurne lleve ocho horas seguidas atendiendo entrevistas: nos da la bienvenida con una sonrisa abierta de dientes brillantes a juego con un mono de tweed blanco (de Corina Plus Irina) y, si no fuera por la pandemia, nos daría un achuchón, advierte, porque es muy cariñosa. Responde nuestras preguntas con ganas, como si fuéramos el primer medio con el que se sienta ese día.

El motivo es el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Catarsis Deluxe', una reedición de su anterior 'Catarsis' que incluye los temas anteriores y otros nuevos, como los dedicados a su hija ('Yanay', 'Llegaste a mi vida') o el medio tiempo con sabor latino 'El amor no existe', una colaboración con Antonio José que promete revolucionar listas y playlists. Empezamos:

'Catarsis Deluxe' incluye más sonidos latinos. ¿Renovarse o morir?

Al final es renovarse e ir adaptándose a la vida en general. El disco sigue teniendo mi esencia, la de Edurne, pero me gusta incorporar nuevos sonidos para que ningún disco sea igual al anterior. Estoy muy al día de los sonidos actuales y me apetecía hacer algo más latino pero más tranquilo.

Y salió 'El amor no existe', con Antonio José...

Es uno de los temas más especiales del disco. Tener un dúo con Antonio José es un lujo. Él es un artista tremendo y como persona es maravilloso. Me gusta juntarme con este tipo de artistas, le veo muy muy parecido en su manera de trabajar, en lo perfeccionista que es...

Perfeccionista y responsable, ¿así eres?

Soy responsable, muy responsable, y muy perfeccionista, que no sé si es bueno o malo. Desde muy pequeñita me he implicado mucho en prepararme y en trabajar: he dado clases de canto, solfeo, guitarra, iba a coro los fines de semana, iba a baile... Me lanzo a hacer cosas nuevas pero me gusta ir muy preparada.

¿También eres tan romántica como tus canciones?

Soy bastante romántica pero no todas las canciones son autobiográficas. Si lo fueran, serían todas felicidad, todas 'muy bien' y todas amor porque estoy en un punto en mi vida en el que no puedo estar más agradecida de que todo me va muy bien en lo personal y en lo profesional.

En las canciones de 'Catarsis Deluxe', sin embargo, hay desamor. Y en algunas de estas no es raro que seas tú quien tenga que perdonar (a él), esperar, tratar de olvidar... Es decir, la que pierde. ¿Al final, es más habitual que las mujeres hagamos ese papel en las relaciones?

Depende de cada persona. Puede pensarse que el hombre es más quien deja pero ahora nosotras estamos más empoderadas y, por ejemplo, en 'Boomerang' hablo de que muchos amores que vuelven, otros que no vuelven y no pasa nada.

En tu vida, ¿eres más tradicional o más 'fugitiva', como una de tus canciones?

Tiraría más a fugitiva, no soy tan tradicional. Voy evolucionando. Es verdad que cuando eres más joven crees que la vida va a ser de una forma determinada y tiendes más a lo tradicional. Luego ves que es mucho mejor ser fugitiva e ir haciendo cosas según vas viviendo el día a día.

¿Los años te han dado rebeldía?

Sí. Antes era más comedida y aunque sigo siendo muy perfeccionista, ahora me siento más libre; incluso con este disco, donde he tenido libertad plena para hacerlo a mi gusto y a mi manera.

Después de que la prensa haya malinterpretado a veces tus palabras, ¿mides más estas?

Intento ser más cuidadosa pero también ser yo misma. A veces te abres y luego te das cuenta que la prensa ha tergiversado algo que has dicho por el 'clickbait'. Es una pena porque lo bueno es ser libre para poder ser uno mismo.

Aunque a veces te mojas. Acabas de revelar quien era tu favorito para ir a Eurovisión.

Antes era de no mojarme mucho pero hay que ser sincero y no pasa nada. Me gusta Rigoberta Bandini, creo que es una persona y una artista muy especial. El tema ('Ay, mamá') es muy diferente, muy fresco y creo que puede aportar muchas cosas. Lo bonito que tiene el Benidorm Fest es que hay artistas con estilos muy distintos y eso lo enriquece. Y vaya quien vaya, lo apoyaré a muerte porque me encanta Eurovisión.

¿Lo peor de Eurovisión, en tu caso, fueron las críticas?

Yo me he hecho fuerte a las críticas con el paso del tiempo y sobre todo con Eurovisión, porque recibí muchísimo, y aunque nunca se reciben bien, cuando estás contenta con lo que estás haciendo, tienes que estar tranquila porque críticas vas a recibir hagas lo que hagas. Pero cada persona las maneja de una forma diferente, es muy complicado. Hablamos de un tema tan importante como es la salud mental. Habría que limitar de alguna manera esa libertad de expresión... hay cosas que no se pueden permitir y que no sabes cómo pueden afectar a la persona, a su familia o a su entorno.

Las canciones 'Yanay' y 'Llegaste a mi vida' están dedicadas a tu hija. ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado la maternidad?

La maternidad me ha quitado independencia, el ser yo y ya. Pero no me arrepiento. Estoy feliz de ser ahora dos en una familia. Me ha quitado un par de horas de sueño, ella duerme muy bien, pero me ha dado una nueva vida, una nueva experiencia, una nueva perspectiva del mundo y sentir un amor incondicional que jamás había sentido.

¿Sientes más ese machismo del que hablas en 'No vives por mí' desde que eres madre?

No, mucho antes ya sentía el machismo. Yo creo que he vivido más machismo antes ... Eso de que la madre tiene que hacer más con el bebé me parece que es muy antiguo. Mi pareja vive lejos, no está todo lo que le gustaría con la peque y la que estoy siempre con la niña soy yo, pero cuando estamos juntos, es un padrazo y el mejor padre que podría tener Yanay.

Supongo que en el fútbol no existen bajas de paternidad.

No tienen baja por paternidad y, al final, debería haberlas también, pero entiendo que es un deporte de élite, tienen que estar entrenando. Tuve la suerte de que cuando di a luz, David (De Gea) estaba conmigo, pero no tuvo baja por paternidad. Estuvo cuando tenía que estar.

Un truco de belleza que darías a una amiga si te preguntara

Uno para el pelo: muchas noches, después de lavarme el pelo, me doy la mascarilla, me pongo un gorro de ducha de esos que hay en los hoteles y duermo con él toda la noche. Sé que es un poco incómodo pero hidrata bastante.