Nia: "Cuando eres una disfrutona como yo, el mundo de la televisión engancha"

Tras ganar 'Operación Triunfo' y quedarse a un paso en 'Tu cara me suena', debutó como actriz en Netflix; pero lo suyo sigue siendo la música, algo que ahora vemos cada semana en el programa 'Dúos increíbles'.

SILVIA VÁZQUEZ

Han pasado más de dos años desde que Nia Correia (Las Palmas de Gran Canaria, 1994) se alzó como ganadora de la edición más larga y atípica de 'Operación Triunfo'. Su carrera despegó en plena pandemia, tras despuntar en una academia confinada y arrasar en galas sin público; sin embargo, a esta canaria ya le avalaba una trayectoria muy interesante sobre los escenarios, habiendo llegado incluso a actuar en el musical de 'El rey león' de Madrid. Desde entonces, ha compaginado varios proyectos en televisión con diferentes colaboraciones y temas en solitario. ¿El último? 'Pisando el cielo', una canción para la que se ha aliado con la firma de calzado Deichmann y que no puede ser más pegadiza.

Aunque ya tenías una trayectoria interesante sobre los escenarios, te diste a conocer al gran público en OT. ¿Ganar un 'reality' musical te abre de verdad las puertas de la industria o hace que tengas que enfrentarte a muchos prejuicios dentro del propio sector?

Ganar un programa te abre una puerta, pero solo es una puerta en la que vas a tener que currar mucho para mantenerte. Es un gran trampolín porque gracias a 'Operación Triunfo' te das a conocer y tienes esa exposición, pero luego debes trabajar, rodearte de un buen equipo y ser muy constante.

¿Qué ha cambiado de la Nia que conocimos en aquella academia de televisión?

Muchas cosas, pero con un enfoque positivo. Sigo trabajando en mi paciencia, ahora entiendo mucho más lo que es la industria musical que antes solo soñaba y ahora sueño y tengo los pies en la tierra.

¿Dónde crees que estarías ahora si no hubieses entrado en 'Operación Triunfo'?

Creo que estaría trabajando igualmente. A lo mejor no a tan gran escala como ahora, pero seguiría dedicándome a la música obviamente.

Después has participado en ‘Tu cara me suena’ (Antena 3) y acabas de estrenar ‘Dúos increíbles’ (TVE). ¿Enganchan las cámaras?

El mundo de la televisión engancha porque cuando eres una disfrutona como yo te gusta entretener y entretenerte. Lo que más me gusta es que puedo meterme en la casa de todo el mundo y que así la gente me puede conocer un poquito más; pero yo estoy por y para la música, entonces siempre y cuando sea un formato que vaya acompañado de música estaré feliz de hacerlo.

También has rodado una serie musical para Netflix, 'Érase una vez... pero ya no'. ¿Ese salto a la interpretación fue buscado o simplemente ‘aprovechaste la oportunidad’?

Cuando estaba en el musical de 'El rey león' sí que hice muchos cástings para series y formatos audiovisuales, pero nunca cuadró y, ahora que estaba dedicándome de lleno a la música, apareció la oportunidad de repente. No fue buscado pero me gustó mucho la experiencia y ojalá haya más proyectos así.

A nivel musical, has trabajado junto a María Peláe, Blas Cantó, Edurne… ¿Son ellos los que suenan también en tu playlist?

Sí, Estoy muy contenta y muy orgullosa de las colaboraciones que he hecho. A María Pelaé la escucho muchísimo; de Blas Cantó me gusta mucho el cambio que ha hecho, soy fan de él porque es una persona que puede hacer lo que quiera con su voz; y Edurne es muy amiga mía y me flipa todo ella: verla en televisión, escucharla cantar en directo...

¿Con qué otros artistas tienes ganas de cantar?

Principalmente con Marc Anthony (yo lo nombro por activa y por pasiva, ese señor cualquier día va a poner una orden de alejamiento contra mí, pero yo lo sigo intentando), pero también con Guaynaa, Kany García, Carlos Rivera... tengo una lista infinita.

Para tu último lanzamiento 'Pisar el cielo' has colaborado con Deichmann. ¿Cómo ha sido la experiencia?

La experiencia ha sido brutal y muy gratificante. Verme en televisión, en las marquesinas, en las tiendas... sigo alucinando. Es muy guay porque creo que conecto mucho con la marca, que es muy fresca y juvenil, para todo tipo de personas, como mi música. Me ha flipado porque he trabajado con un equipo muy grande, nos lo hemos pasado superbien aunque el rodaje ha sido intenso y largo.

Ahora que te estrenas como embajadora de Deichmann, ¿qué le pides a una marca para trabajar con ella?

Necesito que tenga semejanzas con cómo soy yo, con lo que quiero transmitir y con los valores que tengo. Si lo veo así voy de cabeza.

¿Qué papel juega la moda en tu día a día?

No soy mucho de seguir modas, simplemente me visto con lo que me gusta, aunque sí que me gusta atreverme a combinar y comprar prendas que estén en tendencia. Pero no soy una loca de lo que se lleva y lo que no. Me puedo poner un vestido de hace dos temporadas y si me siento a gusto ¡pues palante!

Si abrimos tu armario (y tu zapatero), ¿qué encontramos?

¡De todo! Desde cosas más casuales hasta prendas más arregladas, mucha ropa de deporte, un montón de zapatillas (que ustedes le dicen así pero yo les digo playeras), botas, tacones... con los zapatos soy bastante presumida, la verdad.