Edurne: "Gracias a la maternidad ahora veo el mundo desde otra perspectiva"

La cantante está a punto de acabar su gira 'Catarsis', pero hay muchos otros proyectos en su agenda: un nuevo estilo musical, la televisión y su hija Yanay.

La vigésimo sexta edición de los Premios Dial se celebra el próximo 15 de septiembre en Tenerife, y Edurne, que es una de las artistas más queridas de nuestro país así como todo un referente en muchos aspectos, no solo va a ser una de las premiadas, sino que actuará en la gala y será la presentadora. Nos hemos acercado a los estudios de Cadena Dial para que nos cuente qué sensaciones tiene con este evento, conocer otros aspectos de su profesión como su experiencia en televisión y saber cómo ha cambiado su vida ahora que es madre.

Lo primero de todo, enhorabuena por el triplete de los Premios Dial. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de estos tres momentos tan especiales?

Yo creo que todos, al final es una noche en la que no solo va a pasar una cosa sino, cómo tú dices, un triplete. Que me hayan dado la oportunidad no solamente de actuar en la gala y del premio, sino de presentar toda la gala de los Premios Dial 2022 supone una confianza y una responsabilidad que yo agradezco y me hace muchísima ilusión.

Después de cinco años de parón, tu gira que empezó en abril está siendo todo un éxito, aunque como en todo proyecto, pueden surgir imprevistos, ¿cómo has llevado tu problema de voz?

Lo he llevado bien, relativamente. Al final yo sabía que no era algo tan grave como se ha podido publicar o comentar, simplemente tenía que tener un reposo vocal. Pero he tenido que cancelar conciertos y eventos que no quería cancelar, y eso lo he sufrido mucho, pero era la única manera de poder recuperarme. Ha sido un momento angustioso en ese aspecto, pero a la vez estaba tranquila porque era cuestión de tiempo y ahora ya he vuelto feliz, con más fuerza que nunca y para continuar como siempre.

Las cuerdas vocales son una instrumento que los cantantes utilizamos para trabajar y para no trabajar también. Estamos todo el rato hablando y utilizándolas y yo, gracias a que he tenido mucho trabajo, tuve que tomarme un pequeño descanso.

Con solo 19 años llegaste a la final de Operación Triunfo y desde entonces no has dejado de trabajar, ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a cumplir su sueño?

Sobre todo que no pierdan la ilusión. Es un mundo, imagino que como muchos otros, en el que hay muchos altibajos, puedes pensar que funciona de determinada manera y de repente no es como piensas. Por eso creo que la ilusión es muy importante, porque te vas a llevar cosas muy buenas y otras no tan buenas, tienes que estar preparado para todo lo que pueda pasar. Y lo más importante es que hagas lo que tú quieras hacer. Ilusión y que estés satisfecho con el trabajo que has hecho.

Y ahora además ya no solo te dedicas a la música sino que también podemos verte en la pequeña pantalla. ¿Qué es lo que más te gusta de la televisión?

La televisión me ha dado oportunidades muy diferentes, desde ser jurado en un programa, como ser la presentadora e incluso participar en una serie. Es un medio en el que me siento muy cómoda y que disfruto mucho. En un primer momento, cuando empecé a dedicarme a la música, no lo tenía para nada en mente, pero la vida me ha ido dando oportunidades de las cuáles he aprendido muchísimo y sobre todo me he conocido a mi misma en ese contexto, frente a una cámara de televisión. Todos los retos que se me han ido poniendo por delante los he ido sacando y ahora me encanta compaginarlo con la música.

Y aunque estuviste desconectada un tiempo de las redes sociales, ahora estás hecha toda una 'tiktoker', ¿qué piensas de las redes sociales?

Personalmente, yo disfruto mucho de las redes sociales. Es verdad que creo que hay tener un límite y no contar todo lo que pasa en tu vida. A mi me gusta tener mi privacidad, compartir parte de mi vida, pero no toda. Hoy en día es una herramienta muy útil, sobre todo a nivel profesional, en mi caso para poder estar en contacto con el público, con los fans, poder contar las cosas que vas haciendo desde un punto de vista más personal y cercano. Que te vean más como persona. También depende de la red social que utilices, a mi TikTok, como a muchísima gente, me salvó de la cuarentena. Fue un descubrimiento y me lo paso muy bien, pero hasta ahí, puro disfrute.

Y tampoco hay que darle importancia a los comentarios, que los hay muy buenos y están muy bien, pero los no tan buenos pueden afectar mucho. Hay personas muy esclavas de los 'me gusta' y eso no puede ser. Comparte cosas sin esperar nada a cambio, todos deberíamos tener esa mentalidad para poder relajarnos y disfrutar.

Además de ser un referente musical, muchos de tus looks y estilismos dan que hablar y sirven de inspiración para muchas chicas, ¿qué es lo que no puede faltar en tu armario?

Pues yo es que tengo un poco de todo en el armario, la verdad. Depende de la situación, tengo ropa un poco más arreglada, pero para mi día a día busco comodidad ante todo. Yo antes era mucho de ir siempre con tacón, y aunque me los sigo poniendo para trabajar y porque me gustan, ahora unas buenas deportivas son un imprescindible. Los complementos y los bolsos me gustan mucho, pero en cuanto a la ropa no me gusta complicarme, camisetas y vaqueros básicos y listo.

¿Sabes ya qué vas a ponerte para los Premios Dial?

Aún no. Vas a pensar que te estoy mintiendo, pero de verdad que no. Tenemos seleccionados muchísimos vestidos y looks, pero hasta dentro de unos días no tengo la prueba. Lo que sí que es seguro es que no va a haber solo un look, sería muy poquito para todo lo que se viene esa noche.

En 'Catarsis (Deluxe)' tienes muchas colaboraciones, con artistas como Belén Aguilera, Andrés Suárez o Efecto Pasillo. Y además, hace poco has sacado un ‘temazo’ con Nia. ¿Si pudieras hacer una colaboración con cualquier artista, con quien la harías? ¿Te atreverías con un estilo completamente diferente al tuyo?

Considero que todas las mezclas de estilos son maravillosas. Lo más fácil siempre es hacer un dúo musical con alguien con un estilo similar al tuyo, pero creo que de la diferencia de estilos surge esa magia y esa diferencia que hace que una canción sea mucho más especial. Hay muchos artistas con los que me gustaría cantar, pero diría, por ejemplo, Alejandro Sanz, que le admiro muchísimo.

Además, hay una canción dedicada a tu hija Yanay. ¿Qué dirías que te ha aportado la maternidad y qué ha cambiado en ti como mujer?

Es un antes y un después. Es un cambio brutal en tu vida y yo tengo la suerte de poder seguir trabajando y con mi vida profesional, que es algo que no todas las mujeres pueden hacer. Tengo la facilidad y la oportunidad de que alguien cuide de mi hija para poder seguir trabajando y eso lo valoro muchísimo.

Me ha cambiado mucho, me ha hecho ver la vida de otra manera, mis prioridades han cambiado. No me olvido de mi, pero estoy pendiente de otra personita que depende de mi. A la hora de inspirarme y componer, ahora mismo yo compondría todo sobre mi hija, pero tampoco puede ser. Es una fuente de inspiración brutal y ahora veo el mundo desde otra perspectiva.

¿Puedes darnos alguna pista sobre futuros proyectos?

Os puedo dar pistas, sí... Ya estoy inmersa en lo que es la composición y la creación de un nuevo álbum. El último 'single', 'Te quedaste solo', junto con Nia es un poco la transición de lo que vengo a dónde quiero ir. Dejo atrás los sonidos más latinos para llegar a algo más 'pop', más guitarra y volver a la Edurne de los comienzos de ese 'Amores dormidos'. Tengo muchísimas ganas e ilusión y ya estamos preparando todo para que ojalá el año que viene pueda ver la luz.