La ganadora del último OT, que estrena 'Érase una vez... pero ya no' (11 marzo, Netflix), podría ganar esta noche 'Tu cara me suena'. Es su momento.

Ester Aguado

La canaria se enfrenta a su último reto en 'Tu cara me suena', el segundo 'talent show' musical en el que participa: hoy podría ganar el concurso de Antena 3 gracias a su versatilidad y a su genial estilo. Nada mal le fue en el anterior: fue la última de los once ganadores del palmarés de 'Operación triunfo' (TVE), en junio 2020. Justo un año después lanzaba al mercado su primer disco 'Cuídate' (Sony Music), un interesante trabajo en el que la música latina se fusiona con otros muchos estilos, como la balada o los sonidos urbanos. Ahora, a sus 28 años, lanza 'Tulum', una nueva colaboración junto al dúo festivo Gente de Zona. Está imparable.

¿Te sientes en el mejor momento de tu vida?

Claro que sí, me están pasando tantas cosas buenas, estoy contenta...

¿Qué es para ti la música?

Lo es todo, es mi manera de ser, de expresarme... está cuando río, cuando lloro, cuando sueño... siempre presente.

¿Cómo te gusta que la gente te identifique: Nia, la de 'OT' o Nia, la de 'Tu cara me suena'?

Nia, la que hizo su música como le dio la gana y lo disfrutó mucho.

¿Te ves con posibilidades de ganar?

La verdad que no, porque mis compañeros imitan muy bien. Yo ejecuto, pero no se me da tan bien imitar... pero si sonase la flauta, yo encantada.

¿Cuál es el personaje más difícil que has interpretado?

Técnicamente era muy complicado y jamás pensé que podría hacerlo y el más fácil fue porque había escuchado tanto su música, he crecido mamándola, que me fue sencillo hacerlo.

¿Qué te cambió más la vida: dejar Ibiza o ganar 'OT'?

Me cambió la vida entrar en 'Operación Triunfo'... ganar, también, pero con entrar ya se puso mi vida del revés (risas).

Eres una cantante muy versátil, cantas bien todo...

Gracias, cantar me gusta mucho pero lo que más me mueve es la música latina: ahí me siento más cómoda, me vibra el pecho y más disfruto cuando me subo al escenario a cantarla. Mi disco 'Cuídate' (Sony Music) tiene canciones muy variadas, pero todas tienen la esencia de la música latina. 'Malayerba' y 'Me muero de risa', que saqué con Nino Vargas, son también muy latinas.

Tienes un montón de colaboraciones, con Blas Cantó, con Roy, con India Martínez, Nino Vargas, María Pelaé... ¿quién te queda por probar?

¡Ufff, tantos! Pero me encantaría cantar con Marc Anthony. No paro de escribirle, si algún día ve todo lo que le he mandado se va a asustar. Le digo que ojalá colaborar algún día con él. Vio uno de los mensajes, me salió como leído, pero seguro que no era él y era su equipo. Y uno de mis amores platónicos es Pablo Alborán. Nunca le he dicho nada. Al igual que a Marc Anthony no dejo de escribirle, a Pablo nunca. Le doy likes y eso, pero sólo eso.

¿Cómo resumirías tu experiencia en 'OT'?

Fue intensa, me dio mucha felicidad y repetiría sin dudarlo. Te metes ahí y te olvidas del mundo, no existe nada salvo la música y el aprendizaje. Cuando dijeron mi nombre, me acordé de mis abuelos: ellos han luchado tanto para que yo pudiera vivir de la música, que se lo debía.

¿Cómo has llevado el no poder subirte a un escenario?

Fatal. A mí me gusta ir al estudio, porque surgen sinergías y cosas bonitas, pero yo donde me divierto es encima de un escenario. Lo que consolaba es que todos estábamos así. Y a la hora de componer, como no te pasan experiencias... ¿de qué escribes? Bueno, quedaba el pasado y la imaginación: tocó inventar mucho.

Ahora estrenas la primera serie musical de Netflix, 'Érase una vez... pero ya no', de Manolo Caro...

Promete mucho, quien conoce Manolo Caro, el éxito que tiene, el tipo de director que es, sabe que es una auténtica locura. Es muy artista, tiene mucho que dar y que ofrecer y la historia se basa en una experiencia personal... Cuenta la historia de dos amantes que fueron separados trágicamente y que deben encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo que habitan. La llegada de dos turistas pone en riesgo la única posibilidad que tienen de romper el encantamiento. Es algo muy original. Y además están Sebastián Yatra y Asier Etxeandía...

¿Te ha costado sacar tu vena dramática?

No, porque había estudiado teatro e interpretación y además estuve tres años en el musical de 'El rey león' como Nala, la novia de Simba. Pero sí que iba con miedo, la verdad, era un sueño cumplido y debutaba en una serie...

¿Alguna vez has sufrido pánico escénico?

Bueno, nunca me he quedado en blanco, pero sí que es verdad que, por la presión que me meto a mí misma, he dejado de querer subir a un escenario. Al final, no era para tanto. Nunca es para tanto.

¿Cuál es tu relación con la moda?

Me encanta. Soy muy coqueta, muy presumida y me gusta mucho combinar... es una manera de expresarme. No tengo un estilo marcado, depende de cómo me sienta, voy con una cosa u otra. Me gusta mucho la diseñadora canaria Paloma Suárez, es una mujer emprendedora que me encanta.

¿Lo has tenido más difícil por el hecho de ser mujer?

Claro que sí, pero como todo lo que he conseguido ha sido a base de mucho trabajo, no sé cuánto me he tenido que esforzar más por serlo. Todo me ha costado mucho y estoy muy orgullosa.

¿Qué canción te acompaña siempre?

'Cuando me siento bien', de Efecto Pasillo. Me la pongo esté triste o alegre, me da subidón. Ahora también Nathy Peluso... Me encanta esa mujer, su energía, todo lo que hace, lo que dice, lo trabajadora que es, le encanta la música latina como a mí... Me encanta.

¿En qué inviertes lo que ganas?

En mí misma: me doy algún capricho y luego me voy a comer con mi gente. Ese es un dinero bien gastado. Pero soy hormiguita, bastante ahorradora.

¿Qué sueños te quedan por cumplir?

En realidad ya tengo lo que quiero, ahora sólo espero poder seguir viviendo de la música. En realidad es el único que tengo.

¿Qué tiene que hacer alguien para conquistarte?

Hacerme reír. Y que le guste comer (risas).

Nadie se imaginaría lo buena que eres haciendo...

Que después de todo mi autocontrol, sea tan desordenada. Pero yo no tengo secretos, tengo la boca muy grande (risas), soy un libro abierto.

¿Qué tal te llevas con las redes sociales?

Regular, me dan bastante caña. Y soy perezosa para currármelas, la verdad. Si te digo la verdad, me cuesta estar todo el rato con el móvil.

¿Cómo te cuidas?

Genética, la justa, hago mucho ejercicio. Pero me encanta, porque es la única manera que tengo de desestresarme. Tengo un entrenador personal y hago un circuito divertido.