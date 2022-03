María García de Jaime tiene el abrigo floral ideal para superar los días más fríos de entretiempo

Supera los días más frescos de entretiempo con el abrigo floral más favorecedor de la temporada.

Ya estamos en primavera. Pero podemos decir que ha iniciado la temporada porque así lo marca el calendario, porque realmente las temperaturas no dicen lo mismo. Hemos arrancando la temporada primaveral con semanas de lluvia, días grises y frío. Y esto ha provocado que tengamos una serie de deseos y una actitud que no esperábamos en estas fechas. Porque no queremos que este frío nos abandone para poder estrenar el abrigo floral que nos descubre María García de Jaime.

A estas alturas, deberíamos estar echando un vistazo a la colección de vestidos y empezando a estrenar los tops de flores más alegres. Pero lo cierto es que va a tocar posponer todo esto y vamos a tener que esperar al cambio de armario, para seguir llevando prendas de abrigo con un componente primaveral visible.

María García de Jaime hace poco consiguió que nos olvidáramos de la clásica gabardina con un diseño mucho más original. Sin embargo, ahora se ha encargado de superar este entretiempo con un abrigo que es una maravilla.

De hecho, es que si ya nos avisó que esta temporada hasta las Converse van a desbordar estampados florales, el último abrigo de la temporada no podía ser otro que un diseño repleto de flores. El abrigo en cuestión pertenece a la firma Antik Batik y ha conseguido que por una vez, deseemos que los días más fríos se queden entre nosotras.

Un abrigo largo acolchado que destaca por su estampado floral de crepé de algodón. Este diseño, disponible en dos colores, con dos bolsillos laterales, botones a presión y cinturón incluido, reconvertirá tus looks de entretiempo. Supera los días más fríos con el abrigo que desborda esa esencia primaveral que todas deseamos.

María García de Jaime ha combinado este abrigo con un pantalón efecto cuero recto, botines cowboy con tachuelas en la suela, y ha conseguido así un look de contrastes alegre y cañero, a partes iguales. Lo que está claro es que con un abrigo tan diferente y favorecedor estaremos todas deseando que bajen las temperaturas, para poder aprovechar al máximo los días más frescos.