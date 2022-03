María García de Jaime nos descubre las Converse más bonitas de la primavera

Caerás rendida a la selección de Converse que hemos descubierto en la nueva colección repleta de bordados florales y mucho color.

Cecilia Franco

Las sneakers se han convertido en el calzado por excelencia del 'street style'. En nuestro día a día, buscamos comodidad y un calzado todoterreno que además de ser estiloso, cuente con todo lo necesario para sobrellevar lo mejor posible días frenéticos. Pero, no estamos haciendo referencia a cualquier tipo de calzado. Si observas detenidamente a las que más saben de moda, te darás cuenta que las zapatillas de fondo de armario son, ni más ni menos que, las Converse en todas sus versiones y colores. De hecho, es que María García de Jaime nos ha descubierto las Converse que desearemos llevar todas esta primavera.

Es cierto que desde que se adentraron las Converse en nuestra vida, no hay día que no nos salven. Podemos lucir un vestido, un look con jeans, que las Converse siempre se adaptan a cada propuesta para ofrecernos comodidad en estado puro. Vamos a todos lados corriendo y un zapato estiloso de fondo de armario que nos facilite la tarea de pensar en una composición exitosa y cómoda, nos viene de maravilla.

Las Converse se han convertido en las zapatillas 'favs' de las que más saben de moda. Celebrities e 'influencers' como María García de Jaime, no solo crean verdaderos 'lookazos' con ellas, sino que además nos hacen unos descubrimientos que provocan necesidades.

Porque están genial las clásicas zapatillas blancas de plataforma o las negras para un fondo de armario, pero María García de Jaime da un paso más en el mundo Converse y nos anima con diseños estampados más atrevidos que revolucionarán la próxima temporada. De hecho, es que cuando fiches este diseño, y toda la colección primavera que propone Converse, te olvidarás por completo de los básicos.

6 Converse que vas a querer llevar toda la primavera Ver 6 fotos

Las Converse altas que nos descubre a través de sus historias de Instagram, ha llamado nuestra atención por esa mezcla de colores tan sutil. Este diseño, a través de un estampado asimétrico en tonos pastel, simula una especie de manchas de colores donde se destacan tonos como el naranja o el 'very peri'. Además su diseño de plataforma con suela en tono lila, confirma que se trata de uno de los diseños más estilosos que hemos visto hasta el momento y estamos convencidas reconvertirá cualquier propuesta. ¿Todavía no has descubierto la nueva colección primavera de Converse? Es un verdadero sueño.