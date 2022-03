El peto vichy de María García de Jaime será todo lo que necesitarás para combinar con tus merceditas

Vuelven los clásicos a tu armario de la mano del peto vichy más romántico y su combinación más elegante y tierna.

Cecilia Franco

Ya hemos hablado en más de una ocasión del retorno de los petos. Esa prenda que te recuerda a tu infancia, vuelve esta primavera en todas sus versiones, colores y estampados. Y queremos resaltar esto porque, efectivamente, no solo van a estar muy presentes los diseños denim, y así lo demuestra María García de Jaime al descubrir un diseño vichy que es fantasía.

Nos encontramos en constante evolución. Nuestro armario cambia y cambia hasta que, de pronto, vuelve a sus inicios. Eso es lo que nos está sucediendo en los últimos meses y es que ahora que ya hemos revelado gran parte de las tendencias de primavera, tenemos claro que esta temporada los grandes clásicos están de vuelta.

¿Entre ellos? Vuelven los eternos vestidos florales, los monos y petos. Ya hace unos días, JustCoco nos preparaba el armario de primavera con la opción vaquera, pero ahora María García de Jaime tiene claro que cuando fichemos este diseño de cuadros vichy, caeremos en las redes del romanticismo.

En su último viaje a Roma, además de mostrarnos el chaleco de Zara que nos recuerda a nuestra infancia, nos descubre el peto que querrás llevar a juego con tu pequeña. Su ternura, romanticismo y, sobre todo, su combinación, harán que desees recrear su 'total look'. ¿Por qué? Porque además de la ternura del vichy, ha incluido la dulzura que aporta el terciopelo con un calzado que también está arrasando: las merceditas.

El peto pertenece a la firma española Vogana y destaca por su tejido fluido, cuadros vichy y el detalle de los volantes. La firma también ofrece una blusa con el mismo estampado, pero puedes dar tu toque personal con una camisa o blusa de color para jugar al contraste. María ha añadido un toque de color en las merceditas. Estas, concretamente, pertenecen a la firma Flabelus y son perfectas para dar apoyo a la industria artesanal 'made in Spain', así como para incluir en los looks una pincelada de color de una forma especial y en tendencia. ¿Todavía no tienes las tuyas? Descubre los diseños más bonitos del mercado y se convertirá en el calzado favorito de la primavera.