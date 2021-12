Esta temporada el estampado 'retro' está protagonizando Instagram, y así lo confirma Lucía Bárcena con un diseño de firma española.

Cecilia Franco

Desde que dimos por finalizada la temporada de verano, nos hemos percatado de un cambio en nuestro armario. Sin embargo, lo último que nos imaginábamos es que los estampados 'retro' iban a irrumpir cualquiera de nuestras ideas preconcebidas o, lo que es lo mismo, nunca pensábamos que Lucía Bárcena nos provocaría una necesidad con un conjunto de estampado 'retro' que nos llena de alegría.

Ya lo advirtieron, pero no nos convencieron lo suficiente. Si bien, Instagram nunca se rinde y siempre está ahí para darnos todas las razones que necesitamos para al fin animarnos con la incorporación definitiva de esas tendencias multicolor más complicadas.

Sara Baceiredo fue una de las primeras 'influencers' que se animó con unos pantalones 'retro' de Pull & Bear y, desde ese momento, el 'street style' no ha dejado de darnos lecciones. El estampado 'retro' es una de las máximas tendencias de la temporada y este otoño-invierno, ese estilo 'hippie' que estuvo de moda en los años 60 y 70, vuelve con nuevas colecciones en Bershka y muchas otras firmas que tienden su mano al 'jacquard'.

Pues bien, cuando pensábamos que la nueva obsesión 'retro' se encontraba en Zara, Lucía Bárcena revuelve todas nuestras ideas al provocarnos una verdadera necesidad y descubrimos, junto a esta, una firma española que refleja mucha energía positiva. Aliño España es la creadora del conjunto 'retro' que ha conquistado nuestro corazón. Un diseño inspirado en tendencias y con un estampado espectacular diseñado por sus propias creadoras.

El conjunto (130 €) está compuesto por un chaleco con cierre lazada y pantalón recto de estampado floral, ideal para combinar con jerséis básicos o camisas blancas. Lucía ha optado por un fino jersey blanco de cuello alto, bolsito en tono anaranjado y botas estilo 'cowboy' negras. De esta forma, nos demuestra que con estos conjuntos, no necesitaremos darle muchas vueltas a ese look lleno de alegría y vitalidad que queremos conseguir.

¿Todavía no te has animado con la tendencia 'retro'? Esta opción tan favorecedora será el motivo que hará que olvides los looks más aburridos. Alucinarás con el poder positivo de este estampado.