Lily Collins habla de las consecuencias de usar tacones en 'Emily In Paris'

"Solo me gustaría ir a calles donde se pudiesen utilizar zapatos platos", ha dicho

Noelia Murillo

El éxito de 'Emily In Paris', además de por sus espectaculares localizaciones, se debe, principalmente, a que su protagonista nos ha dejado para el recuerdo algunos de los mejores estilismos que se hayan podido ver en la pequeña pantalla. Desde Christian Louboutin hasta Vivienne Westwood, la actriz ha llevado algunos 'outfits' que bien podrían haber aparecido años antes en 'Sexo en Nueva York' o, actualmente, en 'And Just Like That...'.

La mayoría de estos 'looks' iban acompañados, como no podía ser de otra manera, de sofisticados zapatos de tacón infinito, ya fuera de aguja o plataformas y que permiten estilizar las piernas y, claro está, lograr el efecto de altura deseado. Sin embargo, estos también pueden ser muy dañinos para los pies y ha sido la propia Lily Collins quien, en una reciente entrevista en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' quien lo ha explicado.

"Honestamente, iría por todo el mundo como Emily si pudiera", ha comentado, en referencia a todos aquellos que esperan conocer más temporadas de la serie en diferentes ciudades a las que ya forman parte de sus dos anteriores temporadas. Sin embargo, la actriz ha relatado cómo fue vivir día y noche sobre esos tacones y ha comentado cuáles fueron las consecuencias de su uso.

"Usar tacones [todo el tiempo]... Jamás pensarías lo doloroso que puede ser eso en París. literalmente, iba a un podólogo todas las semanas para que me arreglara los pies porque utilizaba esos zapatos constantemente... ¡Porque hay adoquines por todas partes!", ha comentado la actriz, que ha asegurado que debía hacerse plantillas para cada par de zapatos que utilizaba en el set de rodaje y que tanto nos ha enamorado a lo largo de los episodios de la serie.

Por ello, ha insistido en que no tendría ningún problema de cambiar de fondo de armario si tuviese que viajar con la serie a otras ciudades como Londres o Nueva York, pero siempre buscando la comodidad. De hecho, el propio presentador bromeó con ello y le propuso que en sus siguientes trabajos optara por las zapatillas de deporte. "¡Sí, 'Emily In Flats' (zapatos planos)! ¿Por qué no?", comentó emocionada.

Durante la entrevista, la actriz habló de su nuevo proyecto, en el que trabaja junto a su marido, el director Charlie McDowell, para la película 'Windfall'. Lily ha reconocido que, durante los rodajes de esta cinta que se estrenará en Netflix, se ha sentido muy querida y segura, ya que su pareja siempre ha optado por la comunicación y la colaboración para trabajar en el cine. "Eso es lo que quieres de un compañero de vida y es lo que quieres como actor en tu director", ha subrayado.