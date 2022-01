Netflix acaba de anunciar lo que muchos fans de la exitosa serie de Lily Collins esperaban: nuevos episodios.

Julia García

Netflix apuesta por renovar sus series más exitosas, como parece lógico, por otra parte. A solo dos meses del estreno de la segunda temporada de The Bridgerton, la plataforma de contenidos audiovisuales a la carta ha confirmado la continuación de Emily en París.

La ficción protagonizada por Lily Collins es una de las que más popularidad tiene entre los usuarios de la plataforma, por lo que Netflix no ha dado no solo en renovarla una temporada más, sino que lo ha hecho por dos años. De golpe, la compañía ha confirmado que la serie tendrá, por lo tanto, tercera y cuarta temporada, y en ningún caso se dice que esta vaya a ser la última así que no sería de extrañar que se prolongara todavía más.

La propia Lily Collins, protagonista y productora de la ficción, también ha aprovechado para celebrar tan importante anuncio en sus redes sociales, donde ha colgado una serie de fotografías suyas recién levantada vestida con un pantalón corto y una camiseta con un fotograma de la serie estampado sobre ella que iban acompañadas del mensaje:

"Me desperté temprano para daros una noticia MUY emocionante... Emily in Paris está de vuelta para la temporada 3... ¡Y espera, la temporada 4!!!!! No puedo decir si a Emily le encantaría u odiaría este atuendo de anuncio, pero estaría gritando de cualquier manera. Realmente amo a todos, muchas gracias por el increíble apoyo. En serio, no puedo esperar más. ¡¡Muchas gracias!!…".

Esta noticia llega con un timing perfecto, como suelen darse este tipo de noticias tan medidas en el universo audiovisual. Hace menos de un mes que se lanzó la segunda temporada, el mejor termómetro posible de cara a tomar o no la decisión de prolongar sus producciones. Ha sido tal el éxito de Lily Collins y compañía que Netflix ha movido ficha a toda velocidad para anunciar la renovación por dos temporadas más de la ficción creada por Darren Star.

Puede que no te suene su nombre, pero estamos hablando del productor que está detrás de títulos como Sensación de vivir, Melrose Place y Sexo en Nueva York, por lo que lleva mas de tres décadas creando series que son pelotazos de audiencia y que son capaces de crear una comunidad de fans que se mantiene fiel con el paso de los años.

Cifras estratosféricas

Emily en París quizá que no sea aún tan famosa como las tres series mencionadas, pero sus números de audiencia (y búsquedas en lo que a moda y estilo se refiere) hablan por sí solos. En el 2020, año de su estreno, fue la comedia más popular de la plataforma, y la segunda temporada de la serie acumuló 107,6 millones de horas vistas solamente en su primer fin de semana en emisión. En el segundo, se sumaron otras 91,98 millones de horas. Ambos datos son estratosféricos, por lo que no es de extrañar que Netflix haya renovado la historia de esta ejecutiva norteamericana que se muda por trabajo a la ciudad de París con un impresionante armario creado por la estilista Patricia Field.

Lógicamente, no se conocen más detalles sobre cómo continuará la serie protagonizada de Lily Collins, ni tampoco fechas ni qué nombres acompañarán a la actriz británica, pero la noticia es tranquilizadora y estimulante al mismo tiempo para los fans de la serie porque significa que queda Emily en Paris para rato.