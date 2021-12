La segunda temporada de los Bridgerton ya tiene fecha de estreno y es antes de lo que esperábamos

Por fin sabemos el día exacto en el que podremos ver los nuevos capítulos de la exitosa serie de Netflix.

Julia García

El fin de semana de Nochebuena y Navidad no parece el más apropiado para dar este tipo de noticias, pero Netflix no descansa ni siquiera para disfrutar con la llegada de Papá Noel. En las últimas horas, entre otras cosas, ha confirmado la fecha de estreno del documental de Georgina Rodríguez, que se podrá ver el 27 de enero, y también ha informado de la fecha en la que se podrá ver la segunda temporada de una de las series más exitosas en la historia de la plataforma: The Bridgerton.

Será el 25 de marzo del 2022 cuando la serie serie de de la factoría Shondaland volverá a copar la lista de más populares en la plataforma de contenidos a la carta. Así lo ha confirmado Netflix, que ha publicado un vídeo del reparto de la serie recibiendo una carta de Lady Whistledown informándoles con la fecha elegida para el estreno de esta segunda temporada.

No estará en los nuevos capítulos Regé-Jean Page, protagonista de la primera entrega de Los Bridgerton. Y también sabíamos que esta temporada giraría en torno al persona de Anthony, interpretado por Jonathan Bailey, que está en plena búsqueda de esposa, algo que no parece probable hasta que aparecen desde la India Kate (Simone Ashley) y su hermana pequeña Ewina (Charithra Chandran).

Al parecer, la temporada se centrará en lo ocurrido con Anthony y en su objetivo de encontrar esposa, por lo que entrará en escena el personaje de Kate Sharma, quien será el interés amoroso del hermano mayor de la familia.

Las dos incorporaciones principales para esta temporada son Shelley Conn y Calam Lynch, que se unirán a un elenco de actores y actrices formado, junto a los citados, por Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Harriet Cains, Bessie Carter, Phoebe Dynevor, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker y Julie Andrews.