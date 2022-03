La actriz británica ha lucido la nueva tendencia para los días lluviosos por las calles de Nueva York.

Tamara Conde

Tras el reciente y exitoso estreno de la segunda temporada de 'Emily in Paris' y la confirmación de una tercera y cuarta temporada, Lily Collins y sus maravillosos 'outfits' están en boca de todos. Y no es para menos, pues tanto dentro como fuera de la pantalla, la actriz nos sorprende con prendas que todas queremos incorporar a nuestros armarios. Desde vestidos despampanantes, hasta trajes con elegantes estampados, pasando por todo tipo de accesorios que alegran cualquier look, Lily Collins y, en consecuencia, el personaje de Emily Cooper, se han convertido en un auténtico referente de moda.

La última novedad con la que la británica ha vuelto a captar nuestra atención ha sido el vestido gabardina perfecto para los días lluviosos. Con un diseño asimétrico y de un color beige básico, este es el vestido que puede salvarte de cualquier apuro cuando el día se presenta gris y la dificultad para elegir qué ponerte aumenta. Además, el toque de la apertura en la pierna y los botones en los hombros y los puños de las mangas hacen que el look no pase para nada desapercibido.

La intérprete ha pasado unos días en Nueva York y salía de los estudios de CBS cuando nos mostraba este novedoso vestido gabardina. Como era de esperar, Lily Collins ha decidido darle un toque más personal con unos tacones con cintas anudadas al tobillo y un bolso básico negro con cadena. Y sin dejar de lado el tema 'beauty', la actriz nos ha enseñado su mejor cara con un maquillaje y peinado básico, pero con unos labios resultones que alegran por completo el look. En resumen, una vez más, la elección ha sido todo un acierto y cuando nos queramos dar cuenta ya se habrá convertido en tendencia.

El éxito de la británica se encuentra en su punto más alto y es que el pasado 17 de marzo se estrenó en Netflix el thriller psicológico 'Windfall', dirigido por su marido, Charlie McDowell. Además de ese, son numerosos los proyectos en los que Collins se encuentra ahora mismo, que aunque nada tienen que ver con 'Emily in Paris', la actriz se desenvuelve a la perfección en cualquier ámbito. Para volver a verla por las calles de la ciudad del amor, no tendremos que esperar demasiado, solo hasta este mismo otoño. Seguro que sus fans estarán completamente satisfechos.