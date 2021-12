Desde su publicación en Instagram, han sido muchas las que han caído rendidas al vestido inspiración de Zara que nos descubría JustCoco. Tanto que, en cuestión de minutos, las existencias de este diseño están volando.

Cecilia Franco

Parecía que era una misión complicada, pero ya estarás comprobando que no lo está siendo tanto. Y es que desde que ha dado comienzo este mes de diciembre, tu principal preocupación además de acertar con los looks navideños, es dar la bienvenida al nuevo año por todo lo alto y con un look que, realmente, esté a la altura de las circunstancias. Lo único que tenemos claro es que deslumbrar es la prioridad y JustCoco pone su granito de arena para descubrirnos en Zara el tesoro que andábamos buscando. ¡Lo tenemos!

Seguro que tus últimas búsquedas tienen que ver con Nochevieja. El Instagram de Rocío Osorno y sus ideas 'brilli' de invitada se han convertido en todo una fuente de inspiración, y en tus tiendas 'low cost favs' los vestidos de lentejuelas se encuentran entre tus últimos rastreos.

Definitivamente, el look para despedir el año es uno de los más complicados. Sobre todo, si lo que buscas es algo elegante, pero a la vez cómodo y deslumbrante. Pues bien, la 'influencer' JustCoco que hace unos días nos descubría el conjunto de lentejuelas con lista de espera y su 'fashion tip' para dar mayor rentabilidad a los complementos de fiesta, ahora continúa con inspiración festiva y la idea que justo rondaba nuestra cabeza. ¡La joya de la corona!

"Enamorada de este vestido para estas fiestas… ¿Sabéis ya lo que os vais a poner?" Sí, lo sabemos gracias a este súper descubrimiento de Zara (39, 95 €). El vestido en cuestión se trata de un diseño muy favorecedor drapeado, abertura lateral, de escote asimétrico y brillo en tono bronce.

Despide el 2021 con estos deslumbrantes vestidos esta Nochevieja Ver 11 fotos

-Verónica Díaz JustCoco ha encontrado en Zara la chaqueta de edición limitada que parece de lujo.

-En Zara se esconde el jersey de flores que está causando sensación y ya tiene Verónica Díaz JustCoco.

Con este 'vestidazo' de Zara olvídate de las clásicas lentejuelas, así como de los tradicionales vestidos negros o rojos, característicos de la última noche del año. Deslumbra, literalmente, con este diseño dorado que nos descubre JustCoco y recibe el nuevo año con ese contraste elegante, rompedor y sexy. Pero, no te lo pienses demasiado, porque en pocos minutos sus seguidoras han caído rendidas a los encantos de Zara y ya quedan pocas existencias. Increíble, ¿verdad? Eso solo significa que este vestido tiene todo lo que una 'fashionista' necesita para la fiesta de Fin de Año y debe estar en nuestra selección. ¡2022 allá vamos!