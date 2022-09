Puede que Georgina Rodríguez haya encontrado el vestido que mejor le sienta

Por su diseño, por su color, por su tejido... la modelo ha dado con un look ideal para ella.

Julia García

A Georgina Rodríguez le hemos visto looks de todo tipo. Algunos discretos como el que llevó en su visita a Fátima, otros explosivos como el que combinaba bikinis y taconazo para reírse de las críticas y hasta los ha habido inspirados en Audrey Hepburn como el que lució a su paso por el Festival de cine de Venecia. Pero quizá ninguno resulta tan favorecedor como el que acaba de mostrar en su perfil de Instagram.

La modelo ha publicado en sus redes sociales dos fotografías suyas en las que aparece con un maquillaje muy suave y con su larga melena peinada suelta, lisa y con raya en medio de manera natural, y enfundada en un vestido que le sienta como un guante. Un diseño que por su corte, por su color y por su tejido parece estar pensado especialmente para la mujer de Cristiano Ronaldo.

El vestido es de Dolce&Gabbana y está inspirado en la isla de Capri, de ahí su atractivo color turquesa. Cuenta con una parte superior a modo de corsé con tirantes anchos y escote cuadrado y está confeccionado en ligero tul elástico que se ajusta al cuerpo para resaltar las curvas gracias al drapeado que va formando por toda la falda hasta terminar más allá de la rodilla.

Su precio es de 1850 euros y, aunque por las fotografías no podemos saber cómo lo ha combinado Georgina Rodríguez, desde la casa italiana proponen hacerlo con unas cómodas sandalias de cuña para continuar en modo verano.

Este look de Georgina Rodríguez coincide con uno de los viajes que ha tenido que hacer durante el rodaje de la segunda temporada del reality Soy Georgina que ya está en marcha. Según explicó Álvaro Díaz, director de entretenimiento de Netflix España, esta nueva entrega del documental "contará con momentos de la más absoluta tristeza y la desgarradora pérdida que sufrió Georgina es algo que le puede pasar a personas que tienen todo como ella y a personas que no tienen nada", aseguró en relación a la muerte de uno de los bebés que esperaba junto a Cristiano Ronaldo la pasada primavera.

"La vida me ha regalado tanto en tan poco tiempo. Este año he vivido en un instante el mejor y el peor momento de mi vida", afirmó la protagonista de Soy Georgina recientemente al ser preguntada por ello. "Un gran pedazo de mi corazón se hizo añicos y me pregunté cómo podía seguir adelante... Tenía la respuesta más cerca de lo que pensaba, miré a los ojos de mis hijos y ahí vi la única manera de hacerlo, estar todos juntos", ha reconocido Georgina Rodríguez.