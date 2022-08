La mujer de Cristiano Ronaldo ha brillado, curvilínea y de blanco, frente a la virgen de Fátima, en Portugal.

Clara Hernández

Tras abrazar la tendencia Barbie que propone bañar nuestro guardarropa de rosa chicle, Georgina Rodríguez ha cambiado de tercio para lucir su look más inmaculado y devoto frente a la virgen de Fátima, en el popular santuario de Cova da Iria que hay en el pueblo de Fátima, en Portugal, y que es destino frecuente de peregrinos y seguidores marianos.

"Sigue guiando e iluminando mi camino, virgencita", ha escrito la mujer de Cristiano Ronaldo en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparece rezando, de espaldas y cubriendo su cabeza con un pañuelo blanco, un accesorio que no solo indica respeto en la tradición católica, donde antiguamente era obligatorio que las mujeres taparan con un velo o pañuelo su pelo para entrar en la iglesia, sino que lleva dos temporadas convertido en una de las tendencias del verano, tanto puesto al estilo pirata, como colocado como Georgina Rodríguez, inspirado en las maneras más clásicas. Su pañuelo está estampado con el logo en gris de la marca que lo firma, Chanel.

Georgina ha completado su look con un vestido midi blanco de manga corta que no deja de lado la sensualidad que caracteriza a su armario, con un patrón muy ceñido que acentúa su silueta (porque las curvas son para lucirlas, reafirma la jaquesa) e incluye una sexy abertura en la parte trasera, algo que no ha pasado inadvertido a algunos usuarios, que han llegado a cuestionar si dicho vestido era apropiado para acceder a un lugar santo (otros, entre ellos varios amigos de Georgina, han respondido a la publicación con un 'Amen', como Jon Kortajarena, o un corazón, como Adriana Abenia).

Lo que es cierto es que el estilismo de Georgina está lleno de detalles y de accesorios exclusivos como un bolso de hombro Chanel con acolchado de rombos de 1992 (a partir de 8.000 euros) también en blanco, y unas sandalias de tipo pala de Hermès completamente planas, un calzado que se ha convertido en un 'must' de sus outfits este verano y que es elegante y cómodo.

La opción monocromo realza la sofisticación del conjunto.

Tras el éxito de la primera temporada del documental 'Soy Georgina', que nos dejó frases y momentos para el recuerdo, la jaquesa se encuentra grabando una segunda parte que la acompañará en su día a día y en el que, probablemente, quede patente su devoción por la virgen de Fátima en el país de su marido.