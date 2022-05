El conjunto de punto de Lucía Bárcena que está arrasando

Llena de color tus días con el conjunto de punto más favorecedor y cómodo.

Cecilia Franco

Los conjuntos de punto han aportado mucho a nuestro armario y se han convertido en un punto de referencia a la hora de vestir cómoda pero estilosa. En parte, todo este cambio, se lo debemos a las expertas en moda y a su forma de combinar y encontrar conjuntos tan bonitos como el que nos propone Lucía Bárcena en su último post.

Puede que esta moda, al inicio de temporada, tuviera opiniones de todo tipo. Pero ahora que ya nos encontramos inmersas en un mundo 'comfy' sin retorno, lo cierto es que estamos encantadas. Ahora ir cómoda no es sinónimo de ir aburrida, todo lo contrario, se ha convertido en uno de los trucos de estilo que el 'street style' ha sabido adaptar muy bien.

Nuestras tiendas 'low cost' no tardaron en ofrecer cientos de ideas en torno a estos tejidos de algodón tan cómodos. Y han ofrecido en ellos una nueva perspectiva a la hora de entender la moda.

De hecho, Lucía Bárcena ha encontrado en estas prendas la forma de olvidar los clásicos looks premamá a los que estamos acostumbradas. Y si algo tiene claro Lucía es que, estés o no embarazada, vas a caer en las redes de las prendas más cómodas. En el vestido de Mango encontrarás la opción 'comfy' más elegante y en los dos piezas la oportunidad de dar con un look 'chic' para el día a día.

Es cierto que en Oysho podemos encontrar conjuntos cómodos con una esencia más relajada, ideal para andar por casa. Pero también es verdad que Lucia Bárcena ha encontrado el dos piezas más estiloso y sensual.

El conjunto pertenece a la firma Sezane. Un diseño compuesto por un cárdigan con detalles trenzados y calados, y pantalón corto a juego. Este conjunto en tono rojo coral también está disponible en otros dos colores y es perfecto para crear el 'total look', tal y como ha hecho Lucía Bárcena, pero también para combinar alguna de las prendas con otros diseños y tejidos.

Lucía, además, ha combinado este conjunto con unas sandalias de tacón y estampado floral de la nueva colección de Zara y ha ofrecido así una versión más sofisticada. ¡'In love'!