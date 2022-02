Chenoa desborda amor con la sudadera que desearás llevar todo lo que queda de invierno

La cantante descubre la sudadera más amorosa ideal para estrenar y regalar por San Valentín, y seguir llevando lo que queda de invierno. ¡'In love'!

Cecilia Franco

Febrero es el mes del amor. Nuestra vida se tiñe de rojo pasión, de muchos corazones y de muchas ganas de demostrar todo el cariño que llevamos dentro a nuestros seres queridos. Amor que también se respira en el hogar de Chenoa y que, por supuesto, no ha tardado en transmitir a través de sus looks. Y no, no ha apostado por el rojo, pero sí nos ha descubierto la sudadera más amorosa que desearemos llevar todo lo que queda de invierno.

Es verdad que no todo el amor tiene que estar concentrado en este mes, es una forma de recordar que el amor está entre nosotros y que no tenemos que olvidar mostrarlo sin miedo. Una excusa perfecta para sorprender, para celebrar, pero también una excusa perfecta para caer rendidas a las colecciones especiales dedicadas especialmente a San Valentín.

Son muchas las firmas que deciden lanzar colecciones cápsula con mucho 'love', sin ir más lejos, la selección que fichamos hace poco en Primark. Pero también es verdad que nuestro amor por las prendas 'comfy' va más allá de un amor terrenal, y solo nos faltaba descubrir una colección de este calibre para caer rendidas.

Eso es, precisamente, lo que le ha sucedido a Chenoa. La cantante que ha demostrado ser auténtica fan de la comodidad, ahora se suma a la iniciativa más amorosa y nos descubre así la sudadera que todas queremos en nuestro armario.

-Chenoa tiene los botines rebajados más cómodos y calentitos del invierno.

-Chenoa: rizos, vestido brillante y botas altas para el estreno de Celebity Bake Off.

"Mon amour", es el mensaje principal de la sudadera 'oversize' de la firma Lucía Be (39,95 €). Un diseño en blanco con letras negras en relieve efecto toalla y un contraste de color que te conquistará. Chenoa ha combinado esta sudadera con un pantalón negro de corte acampanado y botas de tacón. ¡Y nos ha fascinado esta unión!

Lucía Be Fall Capsule llena de amor, estilo y comodidad los días. ¿Quién dijo que el amor solo se puede representar a través del rojo pasión? Con esta cariñosa palabra y la dulzura del francés sorprende(te) al amor de tu vida o, simplemente, toma este descubrimiento como una idea perfecta para regalar a tu amor. ¡El amor se hizo prenda en Lucía Be! Y nosotras ya lo tenemos fichado en nuestra lista de deseos.