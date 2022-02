Y lo mejor de todo es que gracias a los precios de la firma irlandesa podemos elegir más de una sola cosa.

UXÍA B. URGOITI

Seamos prácticas. Nos encanta San Valentín y celebrar todo lo que podamos en esta época de sequía de alegría que llevamos desde que la pandemia apareció en nuestras vidas, pero eso no significa que no queramos que esa persona especial, que va a comprarnos nuestro detalle por el día de los enamorados, no sea un pelín ayudado a la hora de comprarnos nuestro regalo. Es que así todo es más fácil y se asegura acertar con nosotras 100%.

Hasta hace un ratito estábamos seguras de lo que queríamos. Llevamos meses deseando ese nuevo perfume y enamoradas de las nuevas tendencias que hay ahora mismo en el mercado en ramos de flores. Pero esta tarde, nuestra mente ha borrado completamente nuestros deseos y todo ha sido culpa de un descubrimiento, la nueva colección de San Valentín que ha lanzado Primark. La firma irlandesa tiene la capacidad de hacernos desear cada uno de los objetos que lanza con diseños preciosos, originales, y sobre todo, con precios que nos permiten ser muy felices y no tener la sensación de habernos dejado una millonada en el Día de los Enamorados, que tenemos ganas de celebrar pero las cosas no están para muchas locuras. Así que nosotras hemos guiado a nuestro Cupido hacia la tienda de Primark más cercana a nuestra casa para que escoja entre cualquiera de los diseños de esta línea tan amorosa que acaba de lanzar la reina de las firmas 'low cost'.

La colección de Primark de San Valentín es todo lo que necesitas para triunfar el 14 de febrero Ver 11 fotos

Como no podía ser de otra manera el protagonista de toda la colección de San Valentín de Primark son los corazones y los colores el rojo, el rosa y el blanco, los tonos símbolos del amor. Puedes encontrar de todo. Desde pijamas, hasta blusas y las tradicionales velas con olor.

Aunque nos hemos enamorado del cárdigan y soñamos con meternos en un baño de espuma calentita con nuestras sales con olor a rosas de Primark, lo cierto es que no hemos podido resistirnos al kit para hacer donuts o el de hacer cookies. Sí, has leído bien, y estamos seguras de que va a ser tu regalo favorito para el 14 de febrero.

Pero si lo que quieres es que te regalen algo más tradicional, algo romántico y sexy, está colección también tiene una línea entera de ropa interior perfecta para pasar una noche del 14 de febrero inolvidable.

Y aunque todos estos regalos son una preciosidad y muy originales, nosotras nos quedamos con el kit para hacer tu propio donut o tu propia galleta, sabemos que ese nos va a hacer muy felices.