Así es Celia B, la marca española que triunfa en las series de Netflix y viste a todas las famosas

El vestuario de 'Sex Education' y 'Yo nunca' tienen algo en común con el armario de Olivia Palermo, Paula Echevarría o las 'influencers' Marta Sierra, María Fernández Rubíes, Laura Matamoros...: su apuesta por los vestidos (coloridos y superdivertidos) de esta firma fundada por la asturiana Celia Bernardo.

SILVIA VÁZQUEZ

Puede que todavía no la conozcas, pero seguro que ya has visto alguno de sus diseños. Coloristas, repletos de estampados, con detalles de crochet o 'patchwork', los vestidos de la marca Celia B resultan tan optimistas como reconocibles y, además de conquistar algunas de las cuentas con más 'likes' de Instagram, ya se han colado en varias producciones internacionales de Netflix.

Con una década de historia a sus espaldas, esta enseña de diseño español dio sus primeros pasos en Shanghái, ciudad donde residía su fundadora, la asturiana Celia Bernardo. Tras estudiar Publicidad y Relaciones Públicas en Madrid y Comunicación de Moda en Milán, la diseñadora, que antes había trabajado para Zara o Pepe Jeans, llegó a China en 2010 por una oportunidad laboral y, viendo las posibilidades, decidió emprender por su cuenta un par de años más tarde. El camino ha sido largo pero, con las tendencias de su parte, esta marca de 'slow fashion' que apuesta por prendas a todo color y con mucha personalidad cuenta hoy en día con más de 60 puntos de venta por todo el mundo y está presente en plataformas como Moda Operandi, Harrod's o Anthropologie.

Aunque su mercado principal es Estados Unidos (tiene 40 tiendas repartidas por el país e infinidad de compradoras), en los últimos tiempos Celia B está consolidando su presencia en España: ha instalado su 'showroom' en Oviedo, su ciudad natal, y, además, ya forma parte del armario de muchas referentes de estilo de nuestro país, algo que hemos podido comprobar últimamente en las cuentas de estrellas de Instagram como Paula Echevarría, Laura Matamoros, Marta Sierra, María Fernández Rubíes o Marta Lozano.

Los estampados maxi de aires boho y los patrones con extra de volumen son el hilo conductor de todas las colecciones de la firma, no obstante su última prenda estrella son los vestidos red que han conquistado a las 'influencers' este verano. Eso sí, si hablamos de piezas virales tenemos que remitirnos a los diseños de Celia B que han aparecido en Netflix y que han supuesto un punto de inflexión en su trayectoria (¡te lo contamos sin 'spoilers'!).

Celia B se cuela en las series de Netflix

Su primera aparición en la pequeña pantalla llegó con la tercera temporada de 'Sex Education', uno de los grandes éxitos adolescentes del servicio de 'streaming'. Se trata del vestido estampado que luce Ruby Matthews, personaje interpretado por Mimi Keene, en una escena que transcurre en la bolera en el tercer capítulo. En el siguiente episodio también la señorita Sands, a quien da vida Rakhee Thakrar, elige un look amarillo de la marca española para una cena.

Más recientemente la firma también ha salido en la ficción 'Yo Nunca' (cuyo título original es 'Never have I ever'). Ahí vemos a Eleanor Wong, encarnada por la actriz Ramona Young, con un colorido top de la casa durante una conversación en el pasillo de sus instituto.

Y eso no es todo. La conexión de Celia B con Netflix va más allá gracias a Carmen Cuba, la conocida directora de casting de series como 'Stranger Things', que es una fan confesa de la marca y ha lucido en varias ocasiones sus modelos.