El error viral de 'Stranger Things' por el que los creadores han pedido perdón

La serie de Netflix, que estrenó el 1 de julio la segunda parte de su cuarta temporada, fue una de las ficciones más comentadas en redes... por varias razones.

Clara Hernández

Por fin. Desde el pasado viernes, 1 de julio, los millones de devotos de 'Stranger Things' pueden disfrutar del final de la cuarta temporada de la ficción de Netflix que dejó las redes repletas de comentarios. Allí, la mayoría ha destacado que los dos últimos capítulos de la ficción son tan increíbles como el resto de esta y que la escena de Eddie Munson, con sorpresa, es una de las que más han gustado. Sin embargo, entre los comentarios positivos hay otros, que se han hecho rápidamente virales, y que se refieren a un error del guion de la cuarta entrega, en los capítulos anteriores.

¿Y de qué se trata? En la segunda temporada de 'Stranger Things', Joyce Byers (a quien interpreta Winona Ryder) especificó que el cumpleaños de su hijo Will era el 22 de marzo. Sin embargo, los fans de la serie se dieron cuenta de que aunque uno de sus capítulos de la cuarta temporada (el segundo) transcurre un 22 de marzo, nadie felicita a Will ni se menciona este detalle en el metraje. En resumen: los guionistas se olvidaron por completo de incluir esta información y Will pasó el día sin soplar las velas.

Sus responsables, incluso, lo han admitido. "La respuesta honesta es que, al igual que el reparto del show, nos olvidamos del cumpleaños de Will", han reconocido los hermanos Daffon, creadores de la producción, que se plantean si reajustar la fecha de cumpleaños de Will (podría ser el 22 de mayo, ya que el nombre de este mes en inglés, mayo, "se puede ajustar a la boca de Winona" al ser parecido a marzo, 'march') o simplemente acarrear este "triste" fallo, porque ¿qué madre se olvida del aniversario de su hijo?

Sin embargo, hay que decir que el olvido es hasta comprensible, dado que han pasado seis años desde que se fijó aquella fecha.

"¿Sabes que George R. R. Martin y Stephen King tienen a alguien que simplemente lleva la cuenta de estas cosas? Necesitamos algo así, no lo tenemos. Somos Ross y yo, y mi memoria no es muy buena", se ha justificado Matt Duffer, que ha presentado sus disculpas a sus fans y ha subrayado que él y su hermano Ross aman a a Will. "No quiero que la gente piense que no queremos a Will porque se nos haya olvidado. ¡Lo hacemos!".

Más allá de este detalle, los fans también se preguntan cómo y cuándo será el desenlace de la serie, que terminará con la próxima temporada, la quinta, confirmada hace meses. El rodaje aún no ha comenzado por lo que todo apunta a que posiblemente podremos verlo ya en 2024. Contará, previsiblemente, con los protagonistas de la cuarta que están con vida.

En cuanto al 'spin off' que tanto está dando que hablar estos días, y que algunos rumores apuntan a que podría estar protagonizado por Nancy Wheeler (Natalia Dyer), los hermanos Duffer solo han indicado que será "muy diferente a lo que todo el mundo espera, incluyendo Netflix".

"Estamos desarrollando un 'spin off' en paralelo a la temporada 5, pero no queremos que se rueden a la vez. De hecho, creo que no nos vamos a centrar demasiado en él hasta que no hayamos terminado con los efectos digitales de la última entrega", indicó Ross Duffer en una entrevista.