Hemos fichado nuestro cárdigan favorito en Parfois gracias a Lucía Bárcena

¡Pura vitamina! Así es el cárdigan de punto que arrasará este otoño y que aportará alegría y vitalidad a nuestros versátiles looks.

Cecilia Franco

Ni jerséis ni cardigans clásicos. Este otoño ha venido a sorprendernos, a dejarnos sin palabras con todas sus propuestas y, sobre todo, a dejarnos un muy buen sabor de boca con su originalidad. En algún momento hemos sentido nostalgia por el fin del verano, pero lo cierto es que el otoño ha querido alegrarnos la temporada con prendas inesperadas de punto como la chaqueta cruzada que Lucía Bárcena ha encontrado en Parfois.

El otoño es de colores neutros hasta que… ¡sorpresa! Las tendencias rompen todos nuestros esquemas. Esta temporada ya no es tal y como la concebíamos y, aunque es cierto que esta gama de colores tiene su magia y su fuerza en parte de nuestro armario, otra parte de él dice lo contrario.

De hecho, es que es un contraste en todos los sentidos porque no solo está el cambio en los colores, también en las prendas. El 'street style' ya dio un aviso, pero nuestras tiendas 'low cost' con sus lanzamientos se están encargando de confirmar todos los supuestos. El otoño es mucho más que tonos neutros, jerséis y cardigans, también es de colores vivos y chaquetas cruzadas.

¿Un nuevo descubrimiento? De la mano de Lucía Bárcena. La 'influencer' experta en looks de invitada se cuela entre las novedades de Parfois para dejarnos completamente perplejas.

Las prendas de punto más apetecibles para tu armario de otoño Ver 9 fotos

Es cierto que ya nos avisó que las prendas de punto iban a prevalecer a través de un vestido de punto que encontró en Parfois. Ese fue el punto de inflexión que nos avisó del futuro de estas prendas. Y aunque no nos sorprendió demasiado, sobre todo porque hablamos de una estación de entretiempo, nunca imaginamos que entre los colores de temporada estarían el fucsia y el naranja, como tampoco imaginamos que nuestro jersey favorito sería más bien una chaqueta cruzada que es pura vitamina.

-Sentirás un 'flechazo' con el vestido 'cut out' de Lucía Bárcena.

-Lucía Bárcena despide las vacaciones de verano con el vestido ibicenco eterno.

La prenda en cuestión de Parfois es una chaqueta cruzada que destaca por su versatilidad y la cantidad de diseños que podemos crear con ella. Ofrece la posibilidad, gracias a su corte cruzado y a sus largas tiras, de crear un look multiposición. Este jersey chaqueta elevará looks 'total white' como el que propone Lucía Bárcena y aportará el toque color block que tus looks tratarán de buscar. ¡Y crea sin parar!