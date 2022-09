En esta propuesta encontrarás la manera de crear un outfit cómodo para la vuelta a la oficina.

Cecilia Franco

Siempre hay una propuesta en redes que se asemeja a nuestro estilo. De hecho, es siempre nuestra principal fuente de inspiración y la clave de éxito de todos nuestros looks. Ahora que estamos con el armario revolucionado y todavía con maletas de por medio, Lucía Bárcena viene a salvarnos con un 'total look' de Parfois que desearemos estrenar en nuestro primer día de oficina.

Sabemos lo complicada que es la vuelta. Y ya no hablamos de dejar atrás las vacaciones en sí, sino de todo lo que conlleva esa transición de cambio de temporada. Podemos pasar horas y horas frente al armario y no alcanzar el objetivo que buscábamos. Sin embargo, no todo está en el tiempo, más bien en la inspiración que podemos encontrar en redes.

Instagram ha sido nuestra salvación en cuanto a looks se refiere. Cuando nos encontramos en plena crisis del 'no se qué ponerme', una de las muchas que tenemos, las redes nos ayudan mucho a focalizar y a encontrar prendas de nueva temporada que son… ¡sin palabras!

Pues así nos hemos quedado al fichar el último look de Lucía Bárcena. La 'influencer' que nos ha hecho soñar a lo largo de todo el verano con vestidos de ensueño, ahora arranca la nueva temporada con un look perfecto para la 'rentrée'.

¿Dónde lo podemos conseguir? Pues el 'total look' pertenece a la nueva colección de Parfois y es una fantasía. Una propuesta que nos ha fascinado, precisamente, por la elegancia que desprende, pero también por su comodidad. El look en cuestión se compone de un vestido de punto 'total white' con abertura en la espalda, que ha combinado con una chaqueta contraste efecto cuero. Un look que hará que ames aún más los diseños de punto y su versatilidad.

¿Todavía sin vestidos de punto? Este es el paso para iniciarte en el mundo más cómodo que ha conquistado a las expertas en moda. Por ello, te proponemos el 'total look' de Lucía, pero también muchas otras ideas para que, según tu estilo, encuentres el que mejor se adapte a la situación en cuestión. Y ahora sí que sí, estamos listas para volver con todo.