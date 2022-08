Sentirás un 'flechazo' con el vestido 'cut out' de Lucía Bárcena

Si todavía andas buscando el vestido 'cut out' del verano, Lucía Bárcena resuelve todas las dudas.

Cecilia Franco

Llevamos mucho tiempo tratando de encontrar el vestido del verano. Y aunque hay ciertas ideas que tenemos muy claras, lo más complicado está en encontrar diseños que traspasen todas las fronteras y que conquisten nuestros armarios como si de un 'flechazo' a simple vista se tratara. ¿Has sentido alguna vez esa sensación? Porque te aseguramos que sentirás un 'flechazo' directo con el vestido 'cut out' que nos ha descubierto Lucía Bárcena.

Nos hemos planteado alguna que otra vez la misión de encontrar el vestido más bonito de la temporada. Desde que arrancó la temporada de buenas temperaturas, los vestidos 'cut out' o con aberturas inesperadas se han convertido en los diseños más relevantes entre las expertas en moda.

Ellas detectaron que en estos diseños podíamos encontrar la tendencia del momento. De hecho, nuestras tiendas 'low cost' de forma incansable han tratado de ofrecernos cantidad de ideas en torno a estas propuestas rompedoras. Y aunque muchas de ellas nos han fascinado y se han colado en nuestra lista de deseos, lo cierto es que podemos decir que ahora sí que sí hemos dado con el diseño que todas, sin excepción, vamos a amar.

Todo ha surgido a través del 'feed' de Instagram de Lucía Bárcena. La 'influencer' que hace poco menos de un mes se convirtió en mamá, ha encontrado el vestido 'cut out' que es un sueño. Un diseño que no podrás dejar de pensar en él por sus colores, por su corte, por sus detalles y que, por supuesto, estarás deseando incorporar a tu colección de vestidos de temporada.

El vestido que propone Lucía Bárcena ha ayudado a que, al fin, encontremos el vestido del verano que andábamos buscando. Un diseño 'made in Los Ángeles' de la firma MISA que destaca por sus fruncidos, sus estampados y por su espectacular abertura frontal que desborda sensualidad en estado puro. Este diseño de escote en V y drapeados también destaca por su favorecedora falda asimétrica ideal para crear un look veraniego de mañana, tarde o noche. ¿Todavía andas buscando un vestido 'cut out'? Este diseño es todo lo que necesitas para arrasar esta temporada.