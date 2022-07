¡Lucía Bárcena ya es mamá! Así ha presentado a su hija tras un parto "largo y difícil"

La 'influencer' Lucía Bárcena y su marido, Marco Juncadella Hohenlohe, acaban de convertirse en papás. ¡Bienvenida al mundo, Filipa!

GALA FERNÁNDEZ

Después de varios días de ausencia en las redes sociales que levantaron las sospechas de sus miles de seguidores, Lucía Bárcena ha comunicado la esperada noticia: su primera hija ya está aquí, convirtiendo a la 'influencer' en mamá por primera vez poco más de un año después de su boda con Marco Juncadella Hohenlohe.

Tras 40 semanas de embarazo en las que nos ha dado una auténtica lección de estilo premamá, Lucía ha podido por fin abrazar a su pequeña, a la que han llamado Filipa y han presentado en Instagram cuatro días después de su llegada al mundo, explicando algunos detalles, como su fecha de nacimiento o su peso: "El 14.07.22 llegó el amor más grande a nuestras vidas. 3,420kg de perfección", ha dicho. Además, ha reconocido que "fue un parto largo y difícil", aunque asegura que fue "el más bonito del mundo" y que tanto la niña como ella se encuentran en perfecto estado, "ambas estamos fenomenal".

Siempre cercana con su comunidad, la 'it girl' ha querido agradecer el apoyo e interés recibido en los últimos días: "Gracias por todos los mensajes, siento no haberme pronunciado antes por aquí, estamos exprimiendo al máximo cada segundo de vida junto, los 3. ¡Filipa es una glotona y no nos da tregua!", ha añadido.

De esta forma la pareja pone el broche de oro a un embarazo que anunciaron el pasado 30 de diciembre, justo para terminar el 2021 con la mejor de las noticias. "Hay una cosa que te quiero decir... xktsbaby en camino", publicó en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que su tripita era más que evidente.

El anuncio se produjo a penas cinco meses después de su paso por el altar. El día de la ceremonia, Lucía Bárcena optó por un vestido de novia elegantísimo, obra del diseñador Jorge Acuña e ideal para la climatología, muy fresquita en aquel día de verano en A Estrada, localidad gallega donde está ubicado el Pazo de Oca, enclave histórico -es Bien de Interés Cultural- en el que los novios se dieron el "sí, quiero".

En el enlace no faltaron ni los 'influencers' más reconocidos del país (compañeros de profesión de la novia) ni buena parte de la 'jet set' española (el novio es hijo de la princesa de Hohenhole y del empresario José María Juncadella), dando lugar a una de las bodas más virales y con mayor asistencia de rostros conocidos, con invitados como María Pombo, Mery Turiel, María Fernández Rubíes o Inés Domeqc que presumieron de looks de invitadas impecables.

Ahora Lucía Bárcena y Marco Juncadella comienza una nueva etapa de su vida en común, ampliando la familia con la llegada de su primera hija. ¡Enhorabuena, papás!