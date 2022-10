Amelia Bono marca la diferencia con este 'total look' de Zara

La 'influencer' nos propone un look de fondo de armario para viajar y adaptar a cualquier situación.

Cecilia Franco

Cuando fichamos un outfit que de verdad nos gusta, no podemos dejar de pensar en recrearlo de todas las maneras posibles. Queremos hacernos con todas las prendas, y aunque algunas puede que ya no estén en tienda o que ya cuelguen el cartel de agotado, tenemos claro que entre las alternativas más básicas podemos encontrar la solución. Algo que nos ha sucedido con el último look de Amelia Bono elegido para recorrer las calles de Miami.

Los looks de fondo de armario tienen algo muy especial, su adaptación es infinita. Nos encanta poder fichar este tipo de prendas porque, realmente, se convierten en la mejor inversión de temporada. Y, de hecho, son aquellas que nos ayudan a superar las temporadas de entretiempo más complicadas.

Pues bien, este otoño queremos que sea diferente. Que nuestro carrito de la compra online de nuestras tiendas 'low cost' sea una completa selección de prendas en tendencia que, por supuesto, puedan adaptarse a nuestro día a día, a un outfit más festivo o a cualquier plan que se nos ponga por delante.

A través del armario de Amelia Bono, ya hemos conocido la fuerza y el protagonismo que tendrán las rayas marineras en nuestros looks de temporada. Sin embargo, algo que nos fascina de las ideas que propone es la capacidad de crear verdaderos 'lookazos' con prendas básicas.

¿Su última propuesta? Un 'lookazo' coronado como el auténtico ganador. El 'total look' pertenece a Zara y nos ha encantado por la cantidad de ideas que podemos crear con estas prendas. El outfit se basa en el contraste del blanco con el denim de los pantalones. ¡Una fantasía!

Ella ha combinado una blazer blanca 'oversize' con un tank top básico blanco, tendencia este otoño, y unos jeans de corte acampanado para disfrutar de la última noche en Miami.

Un look muy 'working girl' perfecto para viajar, para disfrutar de una tarde con amigas o, incluso, para un evento más especial. ¿Cómo podemos cambiar el 'mood'? Muy sencillo, con los complementos, accesorios y calzado reconvertirás un look básico en algo excepcional. ¿Y qué más tenemos que decir sobre él? Que clarísimamente estamos ante otro de los mejores looks de la 'influencer'. Apuesta por las prendas más básicas y saca la máxima rentabilidad a tu armario cápsula.