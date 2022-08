Tan básica como versátil, la camiseta de tirantes de algodón de toda la vida (también conocida como 'tank top') se corona como pieza imprescindible del momento. Aquí van las claves para llevarla con tanto estilo como las 'insiders'.

El 'street style', las pasarelas y nuestras marcas de cabecera están de acuerdo: necesitamos un 'tank top' en nuestro armario. El auge de la estética Y2K (siglas que significan, literalmente, años 2.000) ha logrado que, en cuestión de unas pocas semanas, estas camisetas sin mangas pasen del fondo al primer plano de los vestidores más deseados del panorama internacional y, ahora que no dejamos de verlas en Instagram y en los escaparates, es el momento de analizar cómo se llevan para sumarnos con estilo a la tendencia.

El detonante de su éxito lo encontramos en las Fashion Weeks de otoño-invierno 2022-2023, cuando algunas de las firmas de lujo más prestigiosas del planeta pusieron el foco en esta pieza. Es el caso del desfile de Prada, donde el 'tank top' funciona como hilo conductor al aparecer en más de una veintena de looks; de Chloé, que apunta el blanco y el negro como colores imprescindibles, o Bottega Veneta, donde lo lucen incluso los modelos masculinos.

Mención aparte merece la propuesta de Loewe, sin duda la más viral hasta la fecha al incorporar el logo de la casa bordado en el pecho. Su precio es de 270 euros y tanto la versión básica como la 'cropped' ya han colgado el cartel de 'agotado' en su web en casi todas las tonalidades disponibles, que abarcan desde el naranja butano hasta el verde oliva.

Y es que aunque las expertas tienen claro que el 'tank top' de color blanco es el rey de la temporada (y también el más buscado por el gran público) la mayoría de marcas de moda han jugado con la paleta cromática para ofrecernos un auténtico arcoíris que se adapta a cualquier estilismo. En esta galería puedes ver los modelos multicolor de Zara, Mango, Bershka, Lacoste y muchas otras enseñas.

Cómo combinar el 'tank top', según las 'insiders'

Siguiendo las recomendaciones de las pasarelas y en un auténtico ejercicio de minimalismo, no queda una 'influencer' o 'it girl' que no haya estrenado ya su top de tirantes y textura de canalé, lo que ha ampliado y renovado su manual de uso habitual.

Lo hemos visto tanto con vaqueros rectos como con pantalones sastre (una combinación ganadora para la vuelta a la oficina), pero también con minifaldas y shorts de boxeador para los días más cálidos. Combinados con una blazer se convierten en una alternativa 'casual' a las camisas y, en el lado más informal de la balanza, son muchas las que optan por llevarlo sin sujetador para sacar su faceta más irreverente.

En cualquier caso, lo más importante es escoger un diseño de calidad, en el que la tela no se trasparente y con un patrón que se ajuste bien a cada cuerpo. El alto del escote, el grosor de los tirantes o el tipo de espalda queda a la elección personal.

¿Necesitas inspiración para combinar tu 'tank top'? Echa un vistazo a estos looks vistos sobre el asfalto y en los perfiles de las chicas con más likes.

