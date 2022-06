Amelia Bono sabe que estarás deseando recrear este 'total look' con el top de Zara

Crea una propuesta suave, versátil y calmada con un 'total white' y saca el máximo partido a tu fondo de armario.

Cecilia Franco

Todo al blanco. Con la llegada de las buenas temperaturas, nuestro lado más calmado sale a relucir. Calma, disfrute y la espera de un verano repleto de vacaciones que se ve reflejada en todas y cada una de nuestras propuestas. Y es que, efectivamente, Amelia Bono tiene razón y solo tenemos ganas de poner la mente en blanco y encontrar en Zara un top para recrear este 'total look'.

Es cierto que la temporada primavera-verano motiva a la hora de arriesgar con unas u otras prendas, pero también es verdad que nos gusta dar ese aire relajado que a veces nos ayuda a encontrar un punto de paz en nuestros ajetreados días. Un punto que podemos solventar con unas sencillas técnicas que, estamos seguras, en alguna ocasión has implementado.

La hija de Bono que hace unos días nos hacía soñar con una blusa bordada, nos daba alguna que otra pista en relación a ese lado suave que en ocasiones buscamos en el armario. Y es que, evidentemente, más allá de los diseños estampados coloridos y de caer rendidas al vestido estampado más bonito de Amelia, el color blanco también es del verano.

"Y ya llegó la temporada de uno de mis colores preferidos, que viva el blanco". De hecho, podemos decir que los diseños ibicencos están estrechamente relacionados con esta temporada del año, así como los diseños blancos completamente lisos.

Es la época estrella de los looks de fondo de armario, de amar con mucha fuerza las camisas y de estrenar los tops blancos con nuestra colección de pantalones a juego.

5 blusas blancas con cuellos especiales Ver 5 fotos

Esa es la necesidad que ha provocado Amelia en su último post. Y aunque hemos ido directas a Zara para dar con el top que nos propone, lo cierto es que este diseño pertenece a otra temporada porque ya no está disponible en tienda online. Pero gracias a eso hemos descubierto diseños como el que te proponemos (19,95 €), así como una cantidad de tops y blusas con cuello especial que consiguen que deseemos vestir todo al blanco día tras día. Esta temporada, no pienses demasiado la creación de looks y, simplemente, déjate llevar con las prendas más básicas. ¡Viva el blanco!