Este invierno estrena las minifaldas más atrevidas y cañeras en los días más soleados y crea combinaciones como la que nos propone Amelia Bono. ¡'Top'!

Cecilia Franco

Amelia Bono no deja de darnos alegrías a través de las redes sociales. No solo nos ayuda hasta con los complementos de fiesta que arrasan, sino que además nos da ideas para encontrar la combinación perfecta con las tendencias del momento. Y es que si hace unos meses avisamos que no podríamos vivir sin una minifalda, ahora viene a darnos una súper propuesta para este invierno y nos descubre la falda más cañera que combinarás con todos tus jerséis 'oversize'.

Hemos de reconocer que esta tendencia nos pilló un poco desprevenidas, sin embargo, 'influencers' como Amelia Bono nos han ayudado a que encontremos ese hueco en nuestro armario de invierno. Ella ya nos avisó con la falda de Zara que estilizaba las piernas de su eterna presencia, pero lo que no teníamos muy claro era cómo adaptar esta prenda tan de entretiempo a las frías temperaturas de diciembre.

De todas formas, no hemos tardado más tiempo en encontrar una solución y descubrir, a su vez, la minifalda que necesita nuestro armario de invierno. Amelia Bono se sumerge en el mundo 'animal print' con este diseño que no puede ser más 'top'.

Ahora bien, si aún no te has atrevido con este estampado ha llegado el momento de que lo hagas con la minifalda que protagonizará tus looks. Para ello, la 'influencer' ha optado por combinar un jersey 'oversize' de cuello alto en negro con la minifalda perfecta para esos días soleados de invierno.

"Domingo + solazo = Felicidad". La falda en cuestión que tanta alegría nos ha dado se encuentra en la tienda multi-marca Oliver. Un diseño mini en tono verde, estampado 'animal print', detalle drapeado y doble volante asimétrico en el bajo. ¿Puede ser más 'fashion'? El detalle drapeado y su corte asimétrico ayudará a estilizar tus piernas, y su combinación se convertirá en tu nueva obsesión.

La hija de Bono ha completado este 'lookazo' tan sencillo y especial, a partes iguales, con unas finas medias negras y unas botas cowboy negras. Es decir, todo lo que necesitamos este invierno es buscar minifaldas con estampados atrevidos y completar el look con jerséis 'oversize' y botas altas del estilo que más nos guste.