Las cinco tendencias de Zara que llevarán esta primavera las mujeres de más de 40

Vestir bien y con estilo a partir de los 40 años es fácil y accesible. Cada temporada la moda cambia y se adapta a diferentes franjas de edad, ya que no es lo mismo ponerte un vaquero si acabas de cumplir los 20 que si lo haces entrando en la década de los 40. No porque te quede mal sino porque en ese momento prefieres resaltar algunas partes de tu cuerpo que antes no. Pero lo más importante es huir de complejos, de miedos, mostrarse tal y como una es eligiendo las prendas que más nos gustan y mejor nos sientan. Porque una de las ventajas de cumplir años es que nos vamos sintiendo más seguras, nos convertimos en nuestras mejores prescriptoras de moda y sabemos combinar las tendencias pasajeras con nuevas adquisiciones a base de diseños básicos que llevan ahí toda la vida.