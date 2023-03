El look de Vicky Martín Berrocal que te convencerá para llevar pantalones cargo de día y de noche

El tono negro efecto desteñido, las solapas que incluyen los bolsillos o el fit que consigue ajustarse de maravilla a la zona de la cadena logran que este pantalón favorezca y potencie la silueta, y también cuente con un plus de sobriedad y pueda acompañarnos en looks más elegantes. Algo que la sevillana no ha dudado en demostrar al combinarlo con altos ‘stilettos’ y biker en clave ‘oversize’, ambos en color negro, y obtener un resultado espectacular.