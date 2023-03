Top 'cut out' de Zara y pantalones de polipiel: el lookazo de Vicky Martín Berrocal para dar la bienvenida a la primavera

Para convertir este estilismo en una perfecta opción tanto de día como de noche, Vicky Martín Berrocal sumaba unos atractivos 'stilettos' en color negro, un complemento tan básico como efectivo para cualquier propuesta sofisticada y elegante. "Este viernes me dio un respiro mi agenda y ni me lo pensé… me puse el tacón y me eché a las calles!", escribía la diseñadora junto al 'post' en el que también posa ante la cámara junto a su hija, Alba Díaz, y un grupo de amigas.