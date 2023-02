¿Puede la Alta Costura marcar tendencia?

Cada uno, a su manera, iría construyendo su versión del complejo vínculo que existe entre la moda y el arte, así como la delicada relación entre lo que consideramos una tendencia y aquello que admiramos como una verdadera obra maestra. A pesar de la relevancia de ambos modistos en la historia de la Alta Costura, no debemos olvidar que fueron realmente dos mujeres quienes plantearon originalmente esta contradicción a principios del siglo XX. Mientras Elsa Schiaparelli se rodeaba de artistas de vanguardia como Jean Cocteau o Dalí bajo la convicción de que el diseño de moda “no era una profesión sino un arte”, Coco Chanel defendía precisamente lo contrario: “Nosotros no somos artistas, sino productores de vestidos. ¿Por qué apuntan a la esfera del genio? No necesitamos genio, sino mucho oficio y un poco de buen gusto”.