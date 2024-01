Taylor Swift, Blake Lively y sus dos looks perfectos para una noche de amigas

Taylor Swift y Blake Lively se han vuelto inseparables. Dicen que su amistad surgió en 2015 después de que la modelo Gigi Hadid les presentara y desde entonces no han dejado de estar ahí la una para la otra. Incluso han llegado a trabajar juntas ya que la cantante de Shake it off se puso a las órdenes de la que fuera protagonista de Gossip girl para que esta dirigiera el videoclip de su canción I bet you think about me.