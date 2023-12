Los looks 'inspiración fiesta' de Taylor Swift y Blake Lively que querrás recrear antes de que acabe el año

En un momento de lo más dulce, especial e importante para la artista, Taylor Swift ha querido rodearse de sus seres queridos para dar comienzo a un nuevo año que estará marcado por una amplicación de su actual gira, 'The Eras Tour', en la que dará 14 nuevos conciertos por toda Europa. Entre esos grandes amigos con los que ha querido juntarse para celebrar su cumpleaños no ha podido faltar la actriz Blake Lively, con la que no solo comparte una estrecha relación desde hace más de ocho años o el color de pelo, sino también gustos estilísticos.