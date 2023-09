Blake Lively presume de figura en Nueva York con un mono dorado increíble

Como cada año, la Semana de la Moda de Nueva York no solo acoge a los diseñadores más pretigiosos de la industria para que presenten sus respectivas novedades, sino que a dichos desfiles asisten grandes celebridades que nos regalan también una maravillosa recopilación de looks. Aunque dicha Fashion Week está a punto de terminar- pues comenzó el pasado 7 de septiembre y finalizará el próximo día 13- no han sido pocas las propuestas estilísticas de las que hemos podido disfrutar. Las últimas de ellas, durante el show de Michael Kors al que acudieron numerosas actrices, modelos o cantantes. Y Blake Lively fue una de las que logró acaparar todo protagonismo.