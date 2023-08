Morimos de amor con la romántica declaración de amor de Ryan Reynolds a Blake Lively

Ambos son padres de cuatro hijos: James, de 8 años, Inez, que ahora tiene 7 años, Betty, de 4 años, y un cuarto bebé nacido a comienzos de año del que aún no sabemos el nombre. "Simplemente me gusta crear. Ya sea hornear, contar historias, negocios o humanos, realmente me gusta crear", comentó Blake Lively entre risas cuando confirmó su cuarto embarazo.