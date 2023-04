El vestido de flores más bonito de la primavera lo ha llevado ya Blake Lively

"Me encanta celebrar, pero me gusta aún más tener una excusa para llevar neón y tacones", ha escrito Blake Lively en su cuenta de Instagram junto a una galería de imágenes que ha publicado en las que ella aparece presumiendo de este colorido look junto a Shawn Levy y la familia de este en una fiesta que ha tenido lugar en homenaje al conocido director de cine en la ciudad de Nueva York.