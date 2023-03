El vestido de flores más bonito de Zara para estrenar la Primavera

"¿Flores en primavera? ¡Qué original!", decía con ironía Miranda Priestly en El diablo se viste de Prada. El personaje de la famosísima editora jefe de una revista de moda interpretado por Meryl Streep tenía razón, no hay nada más evidente que este estampado cuando se deja atrás el invierno. Pero no nos equivoquemos, que sea obvio no quiere decir que sea ni mucho menos que sea algo que tenemos que descartar. Es más, la lógica nos invita a recurrir a él una y otra vez desde el mismo momento en el que arranca la temporada porque sabemos que no va a fallarnos digan lo que digan las tendencias.