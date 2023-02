Blake Lively ya ha dado a luz y esta es su inusual forma de confirmarlo

Y es que, si algo caracteriza tanto a la actriz como a su marido, es su discreción a la hora de gestionar su vida privada, por lo que no nos extraña nada que, cuando ha llegado el momento de anunciar que ya se ha convertido en mamá por cuarta vez (no sabemos ni el nombre ni el sexo del bebé), lo haya hecho de esta manera tan poco habitual. Nada de fotos en el hospital ni posts en blanco y negro de la mano de su bebé. La forma en la que Blake Lively ha decidido hacerle saber a todos sus seguidores que ha dado a luz ha sido publicar esta foto suya, durante la cena de la Super Bowl, en la que vuelve a lucir su figura habitual y no hay ni rastro ya de la prominente barriga que lucía en enero.