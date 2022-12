Blake Lively es la embarazada más navideña con este cómodo y hogareño look festivo

El último en hacerlo ha sido Ryan, quien hace solo unas horas compartía una hogareña fotografía del ambos celebrando la temporada de Navidad con el Sr. y la Sra. Claus. Como es habitual en él, lo hizo de una forma muy poco ortodoxa, mostrando a la pareja más famosa de Laponia posando junto a ellos con unos looks con los que no estamos acostumbrados a verlos. Así, veíamos al actor con un gorro y una sudadera de Pelé (etiquetó incluso al ex futbolista en la publicación) y a Blake Lively con un pijama navideño y un cárdigan largo color crema anudado justo encima de su más que incipiente tripita de embarazada.